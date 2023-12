Jorge Javier rompe su silencio y desvela por fin se presentará 'Supervivientes 2024'

Tras muchos rumores, Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio, confirmando su futuro en Telecinco . En los últimos meses se ha rumoreado mucho sobre la presencia del presentador en la cadena, ya que tampoco estará al frente de 'GH DÚO'. Es por ello que estaba en el aire si presentaría la nueva edición de ' Supervivientes ', que llegará en primavera en Telecinco .

Algunos rumores apuntaban a que Mediaset prescindía de Jorge Javier Vázquez también para 'Supervivientes', teniendo en cuenta que tampoco han contado con él para la promo de Navidad. Otras fuentes, en cambio, desvelaban que el grupo siempre ha contado con el catalán para el reality de aventuras.

| Mediaset

De este modo, ha sido el propio Jorge Javier Vázquez quién se ha confirmado como presentador del reality: "A mí nunca me dijeron que no iba a presentar 'Supervivientes'. Cuando me reunieron tras la cancelación de ' Cuentos Chinos ' ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican".

Por lo tanto, Jorge Javier Vázquez volverá a ser el presentador estrella de 'Supervivientes'. El reality volverá a las pantallas tras la emisión de 'GH DÚO', que es la apuesta de Telecinco para invierno. Además, contará con un gran cambio, ya que a partir de ahora estará producido por Cuarzo TV ('La Isla de las Tentaciones') tras la salida de Bulldog TV ('Reacción en Cadena').

Además, el presentador también ha hablado del final de su último programa: "Cuando sucedió la cancelación, a mí me supo mal por el equipo, pero cuando llegó, dije: ”Ah, ¿era esto? Pues tampoco pasa nada“. Yo había trabajado mucho esto en terapia, porque una cosa que me hacía mucho sufrir era salir y que el patio de butacas no estuviera lleno. La reflexión final es que así como un éxito no depende exclusivamente de ti, tampoco un fracaso. Esto te libera mucho".

| Mediaset

"Soy consciente de que he vivido una época que es muy poco probable que se vuelva a repetir. Han sido quince años absolutamente mágicos y lo que venga a partir de ahora será como aquellos CD que llevaban un ‘bonus track’", añadía, hablando del éxito que ha vivido todos estos años.

Finalmente, también ha confesado que volverá cambiado a la televisión: "Tengo muy claro ahora que estamos en un momento en el que estamos todos tan saturados que hay que hacer todo lo posible por no ofender al espectador. Es el examen que he hecho en los últimos tiempos. Cuando vuelva a la tele me gustaría no ofender al votante de otras ideologías", ha dicho en declaraciones a Lecturas.