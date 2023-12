Sale a la luz el sueldazo que podría haber ganado Fran Rivera en 'De Viernes'

Sale a la luz el sueldo de Fran Rivera en 'De Viernes'. Telecinco no está escatimando en el presupuesto de su nuevo programa, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. En sus primeras semanas, 'De Viernes' está apostando por invitados de primer nivel como Ángel Cristo, Fran Rivera o Isa P.

Por su parte, Fran Rivera no dudó en arremeter contra Isabel Pantoja en la entrevista: "Nos trataba mal porque creo que mi padre murió enamorado de mi madre". "No creo en el karma, pero creo en Dios y no me gustaría estar en su pellejo. Cuando, el día que se muera, se encuentre a mi padre para pedirle explicaciones", añadía el torero.

| Mediaset

Unas declaraciones por las que habría cobrado una gran cantidad económica, según ha desvelado Sofía Cristo en 'Espejo Público' de Antena 3 . “Lo que ha hecho Fran ahora me parece muy mal. Por la experiencia que tengo últimamente se dan unos testimonios en ese programa que de veraces tienen muy poco”, empezaba la colaboradora.

"Dicen que 'se llama' la entrevista, que yo no lo sé, 150.000 pavos. Tienen un despliegue económico...", añadía desvelando la cifra. Cabe destacar que ninguna de sus compañeras de plató, como Gema López a Laura Fa o Pilar Vidal, realizaba comentarios sobre la cantidad.

De hecho, en 'Espejo Público' Pilar Vidal también desveló que Ángel Cristo también habría cobrado alrededor de unos 100.000 euros por contar toda la verdad sobre Bárbara Rey. Cabe destacar que el protagonista ha participado durante varias semanas, en entrevistas grabadas y en plató. Sin embargo, las cantidades demuestran el gran presupuesto que maneja de 'De Viernes'.

| Mediaset

Cabe destacar, no obstante, que 'De Viernes' está consiguiendo buenos resultados en audiencias en Telecinco. El pasado 8 de diciembre, el programa fue líder absoluto de su franja, marcando récord de temporada, con un estupendo 16,3% (mejor dato de share de un programa en viernes en Telecinco desde julio de 2022) y +1,4M, duplicando a su competidor. Esta semana, frente a la final de 'La Voz', bajó pero consiguió más de 1M (12,2%) y 4,2M de contactos