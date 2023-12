Fallece Jesusa, la fan española que más quería a Can Yaman

Día triste para los fans de las telenovelas turcas tras el fallecimiento de Jesusa, la mayor seguidora de Can Yaman. En 2019 aterrizaba en España 'Erkenci Kus: Pájaro Soñador', una telenovela turca que triunfó en Divinity , dando a conocer a Can Yaman. En noviembre de ese año, el actor llegó a nuestro país para protagonizar un emotivo encuentro en el programa 'Volverte a Ver' con Jesusa, una de sus seguidoras.

Jesusa era una mujer de 75 años para la que la emisión de 'Erkenci Kus' fue su salvación. La serie llegó a Divinity en el momento en que falleció una de sus hijas y la divertida historia de amor de Can y Sanem la ayudó a poder seguir adelante. "Gracias a él, mi madre no cayó en un pozo sin fondo", confesaba entonces María José.

| Mediaset

No obstante, durante la mañana de este martes 19 de diciembre, la cuenta de Twitter de Divinity ha desvelado que Jesusa ha fallecido. "Día muy triste para el fandom de las telenovelas de Divinity : ha fallecido Jesusa, la fiel seguidora de Can Yaman a la que el actor sorprendió en directo en Telecinco. Mucha fuerza a toda la familia".

Cabe destacar que, a lo largo de estos cuatro años, Can Yaman ha tenido muy presente a Jesusa. Nunca hubo reencuentro entre ellos, pero Can Yaman encontró la forma de mantener el contacto con ella y comenzó a seguirla en redes sociales. "¡Qué alegría saber que estás bien! Espero volver a verte, un abrazo y cuídate Jesusa", escribió Can Yaman tiempo después de su encuentro en Telecinco .

De este modo, al enterarse de la triste noticia de su fallecimiento, le ha rendido homenaje a través de sus redes sociales, donde ha compartido una entrañable imagen de su encuentro. "Descanse en paz", ha escrito junto a la fotografía en la que se le ve colocando la mano de la anciana en su frente en muestra de respeto, una tradición turca.

| Instagram: Can Yaman

Recordamos que Can Yaman ha protagonizado varias series turcas en nuestro país. Su último proyecto emitido en España fue 'Violeta como el mar', una serie italiana que Antena 3 emitió, sin éxito, este verano.