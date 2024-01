Ion Aramendi desvela el susto que le llevó al hospital estas Navidades

Ion Aramendi no ha pasado las Navidades como esperaba. A pocos días de ponerse al frente de los debates de 'GH DÚO', el presentador de Telecinco ha desvelado que ha estado ingresado durante varios días en un hospital. Una noticia que ha preocupado a todos sus seguidores, por lo que se ha visto obligado a explicar todo lo ocurrido.

Todo empezaba cuando María Amores, la mujer del presentador, publicaba en su Instagram unas fotografías de los últimos días del año. En medio de todos los momentos vividos estas fiestas junto a sus hijos aparecía una imagen de Ion Aramendi en el hospital. "Ponerse malo, muy malo en vacaciones, un clásico. Anginas letales y una semana ingresado. Ya recuperado. Gracias por tanto al personal del Hospital Clínico de Salamanca", escribía María Amores.

| Instagram: Maria Amores

Tras el revuelo de la publicación de su mujer, Ion Aramendi publicaba nuevas fotos, tranquilizando en el texto a todos sus seguidores: "He pasado una Navidades diferentes. Estuve ingresado en el Hospital Universitario de Salamanca, pero solo unos días, no fueron todas las Navidades, no fue ni mucho menos nada grave, absceso en la amígdala, abrir, curar y fuera"

"Pero el resto han sido como siempre, geniales, con Lucas Zoolander, en familia, con muchos amigos y disfrutando a tope, la cara de mis hijos es el mejor resumen...", añadía Ion Aramendi.

Los proyectos de Ion Aramendi en Mediaset

| Mediaset

Recordamos que, este 2024, Ion Aramendi seguirá al frente de 'Reacción en Cadena' en la parrilla diaria de Telecinco . El presentador conduce el concurso en el que los Mozos de Arousa se han convertido en unas auténticas estrellas. De hecho, ya han superado el millón de euros de premio acumulado.

Además, Ion Aramendi repite al frente de los debates dominicales de 'GH DÚO' tras recibir el apoyo del público en ' GH VIP '. Por el momento los únicos confirmados del reality, cuyas galas estarán presentadas por Marta Flich , son Luca Onestini, Elena Rodríguez y Ana María Aldón. Por el momento se desconoce si Telecinco también apostará por Aramendi para los debates de ' Supervivientes ' o si habrá cambio.