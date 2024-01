Telecinco anuncia al presentador de los debates de 'GH DÚO': ¿sigue Ion Aramendi?

Telecinco ya ha confirmado al presentador de los debates de 'GH DÚO'. Con el final de 'GH VIP', la cadena anunció que Marta Flich seguiría al frente de las galas de la versión con parejas del reality. Sin embargo, seguía siendo una incógnita el presentador del debate dominical, al igual que el de 'GH DÚO: Última Hora'.

Finalmente, Mediaset ha confirmado que Ion Aramendi seguirá al frente de los debates de 'GH DÚO', manteniendo así la pareja de presentadores de 'GH VIP'. Este domingo 14 de enero, el presentador, junto a su elenco de colaboradores, analizará lo sucedido tras las primeros días de convivencia.

Recordamos que Ion Aramendi protagonizó una emotiva despedida en 'GH VIP', lo que dejaba entrever que no seguiría en 'GH DÚO'. "No quiero despedir este programa sin darte las gracias a ti que nos has acompañado desde casa durante todo este tiempo. Los jueves con Marta Flich, de lunes a miércoles con Lara Álvarez, los domingos conmigo y en cualquier momento el 24 horas", dijo el presentador dirigiéndose a los espectadores visiblemente emocionado.

| Mediaset

Por lo tanto, Ion Aramendi se mantendrá en el prime time del domingo con 'GH DÚO', formato que compaginará con 'Reacción en Cadena' en la parrilla diaria de Telecinco. Queda en duda si seguirá al frente de 'Supervivientes' tras dos años en el reality. De hacerlo, será el único presentador que estará en los tres realities de Telecinco este año.

En cuanto a los concursantes, Telecinco tan solo ha desvelado que participarán Luca Onestini, Elena Rodríguez y Ana María Aldón como gran fichaje estrella. Todo apunta a que no será hasta la gala en directo cuando se confirmen todos los nombres.

Cabe destacar que se desconoce si habrá 'GH DÚO: Última Hora', ya que actualmente se emite '¡Allá Tú!' en el access prime time, que no está funcionando en audiencias. En el caso de que regrese, tampoco se sabe si seguirá Lara Álvarez: "No lo sé. Es algo que sabe cadena, pero no es una decisión mía", ha desvelado en una entrevista exclusiva a TVienes.

| Mediaset

Recordamos que la primera edición de 'GH DÚO' triunfó con un gran 26,4% y 2.838.000 de media, datos inimaginables en la actualidad. María Jesús Ruiz fue la ganadora de un casting del que también formaron parte Kiko Rivera, Irene Rosales, Sofía Suescun, Ylenio o Carolina Sobe. De hecho, en 'GH DÚO' fue el regreso de Isabel Pantoja a las pantallas tras años alejada, justo antes de participar en 'Supervivientes'.