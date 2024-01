'GH DÚO' anuncia una sanción a los concursantes tras lo que han hecho Lucía y Manuel

La organización de 'GH DÚO' ha impuesto una dura sanción a los concursantes tras lo ocurrido en las últimas horas. Todo ha empezado cuando Manuel y Lucía planearon, junto con Mayka, un "atraco" a la suite que disfrutaban esta semana Ana María Aldón y Marc Florensa. Se trata de una estancia que pueden disfrutar únicamente los inmunes de la semana, con baño propio y comida extra.

Manuel en calzoncillos y Lucía en chándal cogían dos medias para hacer de auténticos ladrones. Sin embargo, Ana María se desveló ante el ruido de la puerta y un Marc profundamente dormido que no se enteró de nada. Al final, la colaboradora de 'Fiesta' acabó persiguiendo con una gran carrera a sus compañeros, que lograron llegar a atrincherarse en el confesionario mientras degustaban los frutos secos que habían robado.

De este modo, pese a que el plan falló porque Ana María les cazó en directo, igualmente se hicieron con el botín. Cabe destacar que, pese a entrar como grandes enemigos, Lucía y Manuel ya se han reconciliado en la casa de 'GH DÚO'. De hecho, en los últimos días han protagonizado juntos varios atracos a la despensa, para comerse la comida de todos.

En la gala con Marta Flich, los concursantes visionaban lo que había sucedido y muchos se reían ante la anécdota. Lucía y Manuel aseguraban que habían pasado un día muy aburrido y que así se habían entretenido. De hecho, explicaban que había más implicados, aunque no quisieron señalar a ningún otro compañero de 'GH DÚO'.

Sin embargo, la sonrisa se les borró cuando la presentadora les comunicó que había una sanción que afectaba a todos al haberse infringido las normas. Marta Flich les recordaba que saltarse las normas de 'GH DÚO' tiene consecuencias. Por lo tanto, la suite de la casa ha sido clausurada hasta nueva orden y, por tanto, faltan camas para que duerman todos.

Algunos tendrán que dormir en el sofá al no haber camas suficientes. Los propios Lucía y Manuel aseguraban que no tenían ningún problema en hacerlo y que no les parecía para tanto. Otros concursantes, como Keroseno, afirmaban que no les hacía ninguna gracia lo sucedido.