La audiencia separa a los hermanos: Finito, segundo expulsado de 'GH DÚO'

La audiencia no ha comprado la historia de los hermanos Finito y Keroseno. Este jueves 25 de enero, Telecinco ha emitido la tercera gala de 'GH DÚO', en la que se ha separado a una nueva pareja. Tras la expulsión de Luca, ahora ha sido el turno de Keroseno como segundo expulsado, ya que no ha podido contra Mayka.

"Con que mi hermano pueda seguir disfrutando de la experiencia, que sé que es su sueño, y lo que ha durado me ha servido. Siempre me voy a quedar con esto en mi recuerdo y para adelante con todo", decía antes de abandonar la casa de 'GH DÚO'.

"No se lo va a tomar muy bien de primeras, pero confía en que tiene a Ivana y Asraf, con los que ha conectado mucho, y va a ser un gran apoyo para mi hermano. Esto para él no es nada, en peores nos hemos visto", añadía el expulsado.

Además, quiere que su hermano, Keroseno, no cambie: "Espero que siga siendo como es y que lo que tenga que decir lo diga y no piense que está desprotegido o se sienta de otra manera. Espero que se abra y que gane este concurso porque es lo que se merece".

| Mediaset

"Me lo esperaba y entiendo que en algún momento he hecho comentarios quitándole importancia el concurso. Quiero pedir disculpas si se ha entendido que me daba igual, pero me siento con un peso quitado de encima sabiendo que Keroseno está ahí dentro. Por esa parte es una victoria también para los dos", añadía.

"No se que me ha penalizado, no se si se han malentendido cosas, que espero poder explicar. A veces me quiero reir de todo y hay cosas de las que no se puede reir. Espero poder saberlo pronto y poder expresarse sobre todo lo que pienso", concluía Finito.

Minutos más tarde, Keroseno volvía a la sala de expulsión para despedirse definitivamente de su hermano. Y es que Finito ha sido expulsado con un alto porcentaje de votos, frente a Mayka, que se ha salvado, volviendo victoriosa a la casa de 'GH DÚO'.