Avance bomba en 'La Isla de las Tentaciones': llega la primera noche de pasión y sexo

El cuarto capítulo de ‘La isla de las tentaciones’ ha culminado con Álex descubriendo que Marieta, su novia, ha caído en la tentación con Sergio, uno de los solteros. En el próximo capítulo veremos su estallido en la hoguera con Sandra Barneda al completo. Un descubrimiento que marcará un antes y un después en su paso por el paraíso.

Recordamos que, en las primeras imágenes, Álex se dio cuenta de lo cerca que Marieta estaba de Sergio. La joven llegó a confesar que se levantaba contenta por las mañanas al saber que estaba y que le daba igual que saltase ‘La luz de la tentación’ en su villa. Álex alucinaba cuando veía que sus baños en la piscina habían sido de lo más subiditos de tono.

"Le está tentando ella a él. No se han besado, de momento, porque ella no ha querido, estoy flipando. ¡Ya sé por qué quería venir aquí! ¡Nos ha jodío! He cambiado toda mi vida por ella”, reaccionaba Álex.

| Mediaset

Cabe destacar que Adrián también se ha enfrentado a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones' tras haber llegado el último. Por eso esperaba no ver prácticamente nada de su novia, Mariona, pero salía de la hoguera con Sandra Barneda entre lágrimas. Su novia apareció en la villa jugando a varios retos con Julen, uno de los solteros, como lamerse sirope o pasarse un hielo.

Además, tras las hogueras de los chicos, llegará el turno de que las chicas vean qué es lo que está pasando con sus parejas en Villa Playa. Lágrimas, enfados, estallidos… todo un abanico de emociones habrá en la hoguera de las chicas con Sandra Barneda.

Además, las fiestas en las villas subirán de tono y se activará la luz roja de ‘La isla de las tentaciones’ en varias ocasiones. Habrá quien traspase todos los límites bajo las sábanas.

| Mediaset

Recordamos que la tercera entrega de 'La Isla de las Tentaciones' lideró con un 17,7% y 1.401.000 espectadores, aventajando en 7 puntos a la segunda opción (10,7%). El reality se convirtió en la emisión de prime time con mayor cuota de la temporada en Telecinco. Fue también líder en target comercial (24,6%) y en menores de 55 años (28,3%).