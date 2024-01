Asraf recibe la llamada de Isa Pantoja en 'GH DÚO' y le aclara si está embarazada

Por su cumpleaños, Asraf ha recibido el mayor regalo que le podía dar la organización de 'GH DÚO': la llamada de Isa Pantoja. La pareja no ha podido evitar emocionarse y Asraf también ha resuelto sus dudas de si Isa está o no embarazada.

"Este mes es un poco dudoso, te juro por mi madre que tengo dudas", le confesó Asraf a Ana María Aldón durante la convivencia en la casa de 'GH DÚO'. El joven desvelaba que Isa había tenido una falta. "Es bastante probable, a mí me fliparía, esta semana ella salía de dudas, creo", le confesaba en directo a Ion Aramendi.

De este modo, Asraf recibía la llamada en directo de su novia: "Feliz cumple, que cumples 28”, le decía Isa Pantoja. Emocionada, le contaba a “su cari” que le ve continuamente en el canal 24 horas y que está muy orgullosa del concurso que está haciendo.

Isa Pantoja también le ha transmitido a Asraf los mejores deseos de parte de su hijo. "Alberto también se quería quedar para felicitarte, pero es tarde y no puede. Tiene su primer partido de baloncesto", la contaba Isa, hasta que no puede contener más las lágrimas.

“Cuando vengas queremos que nos hagas un plato de esos que haces porque a tus compañeros les encanta. Y que tu familia, tu madre, tus hermanos te desean un feliz cumpleaños también, que les haces llorar cada dos por tres”, añadía Isa a Asraf en su llamada en directo.

Finalmente, Asraf no podía evitar hacerle la gran pregunta: "¿Estás...?", le preguntaba. A lo que ella negaba con la cabeza: "Tenemos mucho tiempo, cari, no te preocupes", le aseguraba. Por lo tanto, pese a las ganas del concursante de 'GH DÚO', finalmente no ha podido ser e Isa P no está embarazada.

Recordamos que, el domingo, 'GH DÚO: El Debate' con un 10,6% y 982.000 fue la tercera opción de la noche por debajo de 'La ley del mar' y ' Secretos de Familia '. SIn embargo, fue líder en espectadores entre 25 y 44 años (11,4%) y segunda opción en target comercial (10,9%).