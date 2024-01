El plan de Halit en el capítulo de 'Pecado Original' del viernes 26 de enero

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este viernes 26 de enero. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que ' Pecado Original ' también está disponible por adelantado en atresplayer .

En el capítulo de 'Pecado Original' este viernes 26 de enero, Halit y Erim sí que escucharon la discusión entre Yildiz y Ender. Ambos se enteraron de que Yildiz solo quiere el dinero de Halit, pero que en realidad está enamorada de Kerim. Una decisión que lo hace cambiar todo, ya que el empresario estaba dispuesto a recuperar a la joven.

De este modo, Halit está recopilando información contra Yildiz a escondidas. Quiere conseguir la custodia de su hijo Halitcan y echar a Yildiz de su vida para siempre por haberle traicionado. Algo que ella no se espera para nada después de que se haya mostrado comprensivo tras lo ocurrido con sus objetivos.

Además, Yiğit ha decidido ir tras su chica y viajar a Estados Unidos para intentar ganarse su perdón. El joven no puede quedarse de brazos cruzados esperando a que vuelva y no quiere perderla. Yiğit va a ver a su madre al Holding para comunicarle la decisión que ha tomado y, aunque al principio parece no le hace mucha gracia, Ender apoya la decisión de su hijo.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Antena 3 ofrece a sus espectadores unas tardes muy variadas en la televisión, que empieza con la serie ‘Amar es para siempre’ a las 15:45h. Posteriormente, emite la serie turca 'Pecado Original' a las 17:00h. Además, la tarde termina con el programa de actualidad y crónica social ' Y ahora Sonsoles ' a las 18h, y ‘Pasapalabra’ a las 20h.