atresplayer presenta 'Drag Race: All Stars', con importantes novedades originales

Ante el inminente estreno de la primera temporada 'Drag Race España: All Stars', Atresmedia ha presentado la edición a los medios. El primer episodio se estrenará el próximo domingo 4 de febrero a las 20h en exclusiva en atresplayer, con nueve reinas que ya han pasado por el programa. Se trata de Pakita, Onyx, Pupi Poisson, Pink Chadora, Juriji Der Klee, Hornella Góngora, Sagittaria, Drag Sethlas y Samantha Ballantines.

Emilio Sánchez Zaballos, director de atresplayer, arrancó la presentación destacando el valor del formato: "Forma parte de la familia Atresmedia como uno de los productos que nos hace sentir más orgullosos". Además, destacó la satisfacción de los creadores originales: "Estamos orgullosos nosotros y también lo está World Of Wonder (WOW), desde donde no paran de darnos la enhorabuena por nuestras promociones".

| Atresmedia

A continuación, Lola Ibarreta, directora de Drag Race España, habló sobre la calidad de la temporada: "Hemos cumplido. Las reinas y el jurado están contentas y todos lo estamos".

A continuación, explicó brevemente las novedades que incorpora esta edición: "Esta vez, la responsabilidad de las eliminaciones están en las reinas a través del hachazo. Más allá del juego y de mostrar cómo son, en esta ocasión tienen que pensar una estrategia. Hay muchas posibles: puedes cargarte a las más fuertes para facilitar tu concurso o puedes asegurar una final de nivel protegiendo a las mismas". Así, Ibarreta explica que las reinas "no han dejado de dar espectáculo" y "han mostrado su evolución desde su primer paso por el concurso".

Sobre la mecánica de la edición, Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, explicó que la ganadora de cada episodio recibirá 3.000 euros y el poder del hachazo. Esto último se refiere a decidir quién será la concursante eliminada de la competición. Se trata de la mecánica que sigue el formato 'All Stars' original, a lo que Ibarreta añadió que "España siempre quiere dar más, por lo que habrá más, habrá sorpresas".

Una temporada muy especial para el jurado

Ana Locking, jurado de 'Drag Race España: All Stars', comentó también las peculiaridades de esta edición: "He notado a las reinas más libres en el escenario. Ya no tienen la necesidad de mostrar quienes son porque la audiencia ya lo sabe". Además, explica que ha sentido "una complicidad especial" entre las reinas y el jurado, así como entre las reinas.

| Atresmedia

Finalmente, Supremme Deluxe, conductora del programa, ha aprovechado para ensalzar el drag y recordar la necesidad del programa: "'Drag Race España' ha ayudado a mejorar las condiciones de la profesión. Es muy importante que haya programas como este porque demuestran que hay interés y que el público quiere verlo, pero también queda mucho por trabajar".

Además, la presentadora desveló las pruebas que compondrán el primer episodio y serán dos de las más aclamadas: la librería y el talent show. Como ya se había desvelado en el tráiler de la temporada, Bárbara Rey será la primera jueza invitada de la edición.