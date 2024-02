¿Dónde ver en España la serie 'The Walking Dead: The Ones Who Live'?

El servicio de streaming AMC+ estrenará en exclusiva 'The Walking Dead: The Ones Who Live' el 26 de febrero en España, un día después de Estados Unidos. El esperado spin-off del universo de 'The Walking Dead' reúne a Andrew Lincoln y Danai Gurira, que dan vida a los personajes de Rick Grimes y Michonne, muy queridos entre los fans. Además, el primer episodio también se podrá ver en el canal de televisión AMC el 26 de febrero a las 21:10h.

Todos los siguientes episodios de la serie se estrenarán exclusivamente en el servicio AMC+. Recordamos que AMC+ está disponible en España en Orange TV, Vodafone TV, Jazztel TV y como canal en Prime Video y Apple TV Channels.

De este modo, 'The Walking Dead: The Ones Who Live' presenta una historia épica de amor de dos personajes transformados por un mundo cambiante. Están separados por la distancia, por una fuerza imparable y por los fantasmas de quienes fueron. Rick y Michonne son catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos... y finalmente, una guerra contra los vivos.

¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inéditos?. ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores?. Si no se tienen el uno al otro, ¿están realmente vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes?

AMC+ España | Primer tráiler de 'The Walking Dead: The Ones Who Live'

También forman parte del elenco de 'The Walking Dead: The Ones Who Live' Pollyanna McIntosh como Jadis Stokes, Lesley-Ann Brandt como Pearl Thorne, así como Terry O'Quinn como Mayor General Beale. El esperado spin-off de 'The Walking Dead' cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Scott M. Gimple, además de Lincoln, Gurira, Denise Huth y Brian Bockrath.

Recordamos que AMC+ anunció hace unas semanas novedades sobre sus series originales, incluyendo el primer tráiler de 'Parish'. El servicio de streaming anunció nuevos miembros del reparto de 'Entrevista con el vampiro' y 'Las brujas de Mayfair'. Así como el desarrollo de una nueva serie del universo de Anne Rice y la vuelta de 'Harry Wild' para una tercera temporada