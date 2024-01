Cristina Porta anuncia por sorpresa que abandona Mediaset: el motivo de peso

Tras dos años ligada a Mediaset , Cristina Porta anuncia por sorpresa que abandona el grupo audiovisual. La periodista, que se dio a conocer al gran público como concursantes de 'Secret Story', ha anunciado que ya ha sido su último día en Mediaset. Lo hace tras pasar por varios programas de Telecinco y Cuatro y tras contar con su propio formato en Mtmad, junto al Maestro Joao.

"Todo lo que he vivido en estos pasillos en 2 años… me lo llevo conmigo. Gracias a ello, hoy piso más fuerte. Volveré", ha escrito en sus redes sociales.

"La última foto en Mediaset tenía que ser con mi hermanito Jorge Pérez, que ya sabe a dónde voy", ha añadido. De etse modo, confirma que tiene nuevos proyectos profesionales, que hacen que se aleje de Mediaset, pero no ha especificado cuáles.

"Ya sabéis que me sobran dedos de la mano para contar los amigos de verdad que me ha dejado esta etapa de mi vida. Pero los que cuento, valen por mil", ha dicho Cristina Porta. "Soy afortunada. A por el siguiente reto", ha concluído su despedida de Mediaset.

Recordamos Cristina Porta saltó a la fama por su participación en 'Secret Story', donde encontró el amor con Luca Onestini. Previamente, fue reportera del mítico programa ‘Cazamariposas’ o ' Sálvame '. Tras su salida del reality de convivencia, ha sido colaboradora de 'Ya son las ocho', 'Ya es verano', 'Cuatro al día' o 'Sálvame', hasta su cancelación.

En verano, participó en su segundo reality en '¡ Vaya Vacaciones !', junto a Jorge Pérez. Tras su salida, se incorporó como colaboradora de 'Así es la vida' durante el verano. Además, más recientemente se ha despedido de 'For Fans', el podcast que presentaba junto a Maestro Joao en Mtmad: "Se vienen cambios. De momento la semana que viene no voy a estar aquí, no es un adiós definitivo, es un hasta pronto".

| Mediaset

"Me da mucha pena porque aquí hay un equipo maravilloso. Llevo dos años trabajando en Mediaset, y la verdad que me lo he pasado muy bien. Pero creo que el broche de oro ha sido este programa, que me ha permitido hacer mi trabajo y ser yo, además de hacerlo con Joao”, añadía en el podcast.

Además, quiso dar las grabacias a las personas que le han apoyado: "También a Patricia, que decidió que estuviera aquí… y ya no puedo decir nada más. Que es un cambio y no se sabe qué pasará, Joao me dice que va a ser algo muy bueno", concluía.