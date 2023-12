Sandra Barneda se ve obligada a paralizar 'Así es la vida' por las palabras de Avilés

'Así es la vida' sigue siendo uno de los principales programas de la parrilla diaria de Telecinco . Cada sobremesa, un elenco de colaboradores capitaneados por Sandra Barneda y César Muñoz comentan la actualidad de la crónica social. Uno de los temas de este miércoles 13 de diciembre ha sido las críticas del periodista Jesús Manuel Ruiz (' Sálvame ') a Alejandra Rubio por temas laborales y familiares.

De este modo, José Antonio Avilés ha sido uno de los que ha comentado el tema. El colaborador no ha dudado en atacar al periodista: "¿Sabes lo que le pasa a Jesús Manuel?. Que lleva mucho tiempo desaparecido del foco en pantalla y lo que necesita es tener muchos clicks en sus noticias", decía en directo en 'Así es la vida'.

| Mediaset

Unas palabras que han obligado a Sandra Barneda a paralizar el programa: "Mira, Avilés, os pido una cosa. Porque una persona escriba un artículo en un blog, donde tiene toda la libertad del mundo, esto no se va a convertir ahora en nosotros contra él. No, porque no creo en eso y no quiero eso en este programa, esto no va a así", le decía la catalana.

"Si queremos otro tipo de programa y otro tipo de sociedad hay que empezar a que aunque te metan caña, no contestar de la misma manera, no rebajarte. Ya está", añadió la presentadora. Además, también aprovechó para mandarle un mensaje a Jesús Manuel, en tono irónico “Y te lo digo, que para eso he sido finalista del Planeta como dice él. Y a mucha honra. Gracias por nombrarlo".

| Mediaset

Minutos más tarde, Cristina Porta también atacaba a Jesús Manuel Ruiz, haciendo que Sandra Barneda tuviese que volver a intervenir: "Se acabó, de verdad. No tenemos tiempo y además no lo vamos a convertir en eso. Hemos leído su artículo, Alejandra y Carmen han respondido, pero esto no se va a convertir ahora en un toma y daca con descalificativos hacia una persona que está en los medios. Si hace un blog tiene su derecho a decir lo que quiera y no le vamos a descalificar aquí".

Recordamos que, este miércoles, 'Así es la vida' (10% y 961.000) ha anotado su segundo mejor programa de la temporada en share y espectadores.