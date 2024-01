Jorge Javier sale en defensa de Belén Esteban: 'La quiero como jueza en 'MasterChef''

Jorge Javier no se ha quedado callado ante el veto de RTVE a Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' iba a participar como jueza en 'Baila como Puedas', el nuevo talent show presentado por Anne Igartiburu. Sin embargo, una vez cerrado su fichaje, Elena Sánchez, Presidenta de RTVE, vetó que se siguiese adelante con el contrato.

De este modo, en su blog de Lecturas, Jorge Javier Vázquez ha salido en defensa de Belén Esteban. "Se habla de la ‘salvamización’ de la cadena estatal como algo despectivo cuando si haces un programa de entretenimiento lo más lógico es acudir al caladero de ‘Sálvame’: son valores seguros. Pero claro, que cómo vamos a pagar con nuestros impuestos a gente como Belén", ha sentenciado el presentador.

"Un argumento tan idiota que se cae por su propio peso. También habrá televidentes que paguen sus impuestos que deseen ver en la televisión de todos a Belén, digo yo. Lo de no contratarla tiene un nombre: prejuicio", añade Jorge Javier Vázquez.

| Europa Press

"Entiendo que la gente se echara las manos a la cabeza si se la fichara para sustituir a Franganillo pero veo muy adecuado que Belén esté en un concurso de baile. No olvidemos que se alzó con el triunfo en el ‘Más que baile’ de Mediaset frente a Edurne"; dice el presentador.

Además, ha señalado que deberían fichar a Belén Esteban para el programa estrella de La 1: "Espero que enmienden la equivocación fichándola para ‘MasterChef’. Nadie más que ella merece estar en un programa de cocina. ¿O nos hemos olvidado de las impagables recetas que nos brindó durante la pandemia?".

"Quiero a Belén en el programa de baile de La 1, en ‘Maestros de la Costura’ y en ‘MasterChef’. Pero en ‘MasterChef’, dada su sabiduría, la quiero como jueza", concluye hablando de Belén Esteban.

| Mediaset

No obstante, Jorge Javier no ha querido dejar la oportunidad de hablar de su supuesto fichaje por la Corporación: "A saber la que podrían llegar a liar si me fichara RTVE. Aprovecho para decir que en contra de lo que se está especulando nadie se ha puesto en contacto conmigo para trabajar en la pública".

"Recordemos que se llegó a asegurar que yo aceptaba presentar el libro de Pedro Sánchez a cambio de fichar por la española. Pues ya se está viendo que no. Llegado el momento creo que ficharía solo por escuchar el lamento de los agoreros, aunque fuera para hacer de chico del tiempo", concluye Jorge Javier.