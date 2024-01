'Atrapa'm si pots' entrega el segundo bote más alto de su historia en TV3

'Atrapa'm si pots', el concurso de las tardes de TV3, entregó este jueves 18 de enero el segundo bote más alta de su historia. Un total de 68.000 euros que ganó el profesor de secundaria de Canet de Mar, Ricard de Clascà, tras responder a las cinco preguntas del minuto final. A este bote se sumaron los 3.000 euros que Clascà ya había acumulado en los últimos programas.

Ricard consiguió responder correctamente las preguntas sobre religión, política, televisión, sociedad y videojuegos. La última pregunta fue: "¿Qué saga de videojuegos tiene como personajes recurrentes los miembros de la familia Lápida?". Inicialmente respondía "Call of Duty", pero tenía tiempo de rectificar y acertaba con "Los Sims".

"Tienes los ojos llorosos… Escucha, brutal las respuestas! Te acabas de llevar 71.000 euros. ¿Qué vas a hacer con el premio?", le preguntó Ferrer. "¡Hostia! No lo sé… No me lo esperaba… De momento, celebrarlo con la familia marchando todos juntos", respondía Ricard.

'Atrapa'm si pots', producido por The Mediapro Studio, se emite en TV3 desde el otoño de 2018 y ha dado el bote catorce veces. El mayor premio, de 81.000 euros, se entregó en mayo del 2023 a Marieva, que era la primera vez que participaba y birló el premio a sus compañeros. Recordamos que antes se emitía tan solo en el fin de semana, mientras que esta temporada llegó a la parrilla diaria, justo antes de 'Està Passant' en la tarde.

Desde el estreno de esta temporada, en septiembre, 'Atrapa'm si pots' ha obtenido una audiencia media de 156.000 espectadores y una cuota del 12,3%. El concurso que presenta Llucià Ferrer es líder de su franja a 2,1 puntos de la segunda cadena. Desde principio de temporada, ha logrado una audiencia acumulada de 2.386.000 personas que han visto algún momento el programa en TV3 .

Además, 'Atrapa'm si pots' también triunfa en digital, donde ya acumula 640.000 reproducciones de vídeo. Casi tantas como en toda la temporada 2021-2022, siendo esta su mejor temporada en audiencia digital.