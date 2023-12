Así es 'Que ens bombin a tots', el nuevo monólogo de Buenafuente en TV3

Andreu Buenfuente vuelve a protagonizar un monólogo para cerrar el año en TV3 . Este jueves 28 de diciembre en prime time dirá 'Que ens bombin a tots' y no será ninguna broma. Tras el gran éxito del año pasado con 'Curraràs', Buenafuente vuelve a las pantallas para hacer un repaso de lo que ha sido este 2023.

En la libreta de Buenafuente, entre dibujos y apuntes, figuran infinidad de temas: la situación política, el Barça, las restricciones, el conflicto Israel-Palestina, el precio de productos de lujo como el aceite... No se quiere dejar nada! Y teniendo en cuenta todo ello, ha llegado a una conclusión: "¡Que ens bombin a tots! No existe un título mejor para la especial de comedia de este año, y no es una broma, aunque se emita el 28 de diciembre.

| 3Cat

"Es un privilegio que, como comediante, yo disponga de una hora, en una televisión pública, para hablar con total libertad de las cosas que han pasado este año, pasadas por el filtro de la comedia. Ha sido y está siendo un año muy difícil a nivel local y mundial. Hay que subrayar el esfuerzo y la profesionalidad del equipo de guión que ha sacado adelante un resumen de comedia de este 2023", ha asegurado Andreu Buenafuente.

Por lo tanto, Andreu Buenafuente cuenta con dos prime times en TV3 esta semana. El cómico lleva varias semanas en la noche del lunes con 'Vosaltres Mateixos', formato de entrevistas en el que conversa con gente anónima. Este lunes 25 de diciembre, el espacio, también disponible en 3Cat, fue segunda opción de su franja con un buen 11,1% de share y 167.000 espectadores.

| 3Cat

Recordamos que 'Curraràs', el monólogo de Buenafuente del día de San Esteban del año pasado, encabezó el ranking de los más vistos y lideró la emisión cómodamente. El espacio consiguió una audiencia acumulada de 953.000 espectadores, con una media de 594.000 espectadores y una cuota del 28,4%. Este fue el proyecto con el que volvió Andreu Buenafuente a TV3 , tras su salida de Movistar Plus+.