3Cat estrenará en abril la serie 'L'Acadèmia', antes de su llegada a Prime Video

3Cat estrenará en abril en primicia una nueva serie llamada 'L'Acadèmia', una coproducción de Sony Picture Television y Brutal Media. La ficción se centra en un grupo de jóvenes jugadores de fútbol que entrenan para llegar a ser grandes estrellas de este deporte. Se ha rodado íntegramente en Barcelona y 3Cat ha participado en esta superproducción que se emitirá también por Prime Video.

'L'Acadèmia' se basa en un grupo de futbolistas que entrenan en un club de fútbol considerado uno de los mejores del mundo. Su día a día, el esfuerzo, la superación personal, las relaciones entre ellos y ellas, sus miedos y sus ambiciones y el camino que deben recorrer para llegar al top mundial centran las tramas de la serie.

'L'Acadèmia' cuenta en su reparto con Ton Vieira ('HIT'), Marc Soler ('UPA Next'), Mia Sala-Patau ('Esto no es Suecia') o Ebony Vidjrakou ('Brutal Doctor'). Así como Paco Tous ('La casa de Papel'), Diego Martín ('Élite'), Barbara Goenaga ('Súpernormal'), Luka Peros ('La casa de Papel')), Marc Martinez ('Intimidad') e Irene Montalá ('Historias para no dormir').

Rosa Romà ha anunciado el estreno de esta serie en el transcurso de la sesión de control parlamentaria. La presidenta de 3Cat ha expresado que 'L'Acadèmia' "muestra nuestro compromiso para incrementar las producciones de éxito en catalán y apuesta por reconectar nuestra lengua con niños y adolescentes". Y es que esta serie es una producción de alcance internacional con Sony Pictures y Prime Video que gracias a la participación de 3Cat se podrá ver en catalán en la plataforma.

La superproducción permitirá "dar continuidad a la apuesta por llegar al público adolescente que hemos empezado con series como 'Jo mai mai' con más de 500.000 reproducciones en la plataforma". Además, ha remarcado que "debemos recuperar ser un motor de la industria audiovisual catalana".

Rosa Romà también ha querido hacer hincapié en que la nueva serie es muy ambiciosa hecha con productoras internacionales y "grabada íntegramente en Barcelona. Gracias a nuestra participación permitirá explicar fuera la realidad catalana y mostrar cómo en Cataluña tenemos una lengua propia como el catalán".

Además, 'L'Acadèmia' también ejemplifica con su protagonista, un chico de origen colombiano recién llegado a Barcelona, como la lengua catalana - que el protagonista aprende de forma progresiva - es un elemento de integración y de cohesión a la sociedad catalana.

