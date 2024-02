Ruslana ('OT 2023'): 'Eran muchas emociones que gestionar en un espacio cerrado'

'OT 2023' ya ha llegado a su fin tras proclamara a Naiara como ganadora. Por su parte, Paul Thin y Ruslana han quedado en segunda y tercera posición, respectivamente. Hablamos con los dos finalistas, que hacen balance de su paso por el talent show de Prime Video.

Durante la entrevista, Ruslana responde a la presión que ha sentido en 'OT 2023' y si cree que ha llegado a perder su esencia. En cuanto a Paul Thin, no duda en hablar de su relación inicial con sus compañeros o de su polémica elección de canciones.

Ruslana estás considerada como una de las concursantes más rebeldes de la edición, ¿lo sientes así?

No he podido pensar en las cámaras ni controlar lo que decía o hacía. Al principio sientes un poco de presión porque sabes que te están grabando todo el día, pero nunca me puse barreras de lo que hacer. Siempre digo que de lo más orgullosa que estoy es de haberme mostrado natural.

Porque al final todos tenemos partes buenas y malas. He estado feliz, he llorado... han sido muchas emociones y estoy muy orgullosa de haber sido yo en todo momento, no me arrepiento de nada.

| Prime Video

¿Cómo valoráis las actuaciones de vuestros compañeros? ¿Cuál ha sido vuestra favorita?

Ruslana: Todos se han superado, y al final tú cuando convives con ellos pues sabes las cositas que más le cuestan a uno o a otro. Yo estaba por ejemplo ayer viendo la actuación de Martin des de atrás y cuando hizo esa nota lo celebré. Y ha sido muy guay verles a todos.

Paul: Totalmente, es que al final todos pasamos por ese crecimiento y ver cuando consiguen eso, te llena ver como la gente que tienes alrededor va consiguiendo sus objetivos.

Ruslana. Disfrutar de tus compañeros. Yo lo estaba viendo en los últimos pases de micros, el disfrutar de tus compañeros, del talento que tienen todos y es muy guay.

¿Qué os gustaría hacer a partir de ahora? ¿Tenéis claro por donde queréis enfocar vuestra carrera?

Paul: Sé que lo que quiero contar son historias como mi música. Quiero centrarme en crear con un paso tranquilo y centrándome en lo importante, que son las canciones. Como nos dice Manu Guix. Hay que centrarse en lo que uno busca, en su verdad.

Ruslana: Hay un mundo ahí fuera por descubrir, tengo 18 años y me queda una vida muy larga y llena de cosas. A corto plazo es un camino por explorar. He tenido la primera toma de contacto con la composición, a ver cómo puedo plasmar en un papel lo que yo soy, con un punto de rebeldía y rock&roll.

| Prime Video

¿Os ha ayudado 'OT' a proyectar el tipo de artista que queréis ser? Ruslana, por ejemplo, ¿sientes que se te estaba encasillando?

Ruslana: Aquí hacemos de todo, se hace de todo, y hay canciones que se te atraviesan más por un lado que por otro. Pero no, no siento que se me haya encasillado en nada porque al final lo hago yo. Y estoy eternamente agradecida por haber probado cosas y haberme visto en ámbitos diferentes aunque al final yo no vaya a ser eso. O sí, ¿quién sabe?

¿Cuál crees entonces que es tu alma? ¿Más roquera?

Ruslana: Sí, siento que soy un alma más libre, un poco rockera, sí. Es fácil después de interpretar canciones a las que tú te tienes que adaptar por la interpretación, perder un poco tu esencia. Al final cuando haces tu música haces lo que sale de ti.

Es verdad que en un momento se me atravesó eso un poco... y aunque no me perdí a mí misma, era un poco esto.

Paul, Tinet Rubira dijo que Bad Gyal no hacía canciones para lucirse sobre un escenario, antes de que tú decidieras hacer 'Fiebre', ¿qué le dirías?

La música evoluciona. Todos llegamos a ese punto en el que hacemos el 'click', a mi me pasó. Yo hace años, cuando tenía 14 años, tampoco entendía la música urbana. Decía 'yo no escucho reguetón'. Y no fue hasta que me llegó de casualidad, que le cogí ese cariño aunque no entendía qué significaba. Y es lo que digo, simplemente llega un momento en que lo entiendes y ya está, es comprensible. Al final es música que lleva poco en las calles.

| Prime Video

Paul, hubo un momento en el que te costó conectar con tus compañeros, ¿cómo viviste esas semanas?

Paul: Al final entras en una casa con gente que no conoces y a mí me costó más. Soy una persona que necesita sus espacios, estar solo... y cuando somos tanta gente es complicado. Me costó un poquito más integrarme, pero es algo normal.

¿Que me hubiese gustado pasar más tiempo en grupo cuando estábamos todos juntos? Sí, pero ya llegarán momentos para estar los 16 juntos con la gira y todo lo que se viene. Y ahora no siento que esté apartado y les tengo muchísimo cariño a todos. Desde Suzete hasta los que hemos llegado al último día. Somos una familia.

Ruslana: Sí, es complicado llegar y vivir con 15 personas.

| Prime Video

¿Sentisteis en algún momento que el encierro os estaba superando?

Ruslana: Es duro y la última semana es dura. Se te hace todo un poco bola, pero no se trataba de nada personal ni de mal rollo. Simplemente cada uno veía que ya estaba llegando el final de su camino y eran muchas emociones que gestionar en un espacio cerrado donde no tienes escapatoria. Porque no puedes escapar a ningún lado, como mucho sales a tomar aire a la terraza.

¿Os da miedo las redes y leer lo que se dice de vosotros?

Ruslana: Miedo no, sí vértigo. Quiero ir poco a poco e ir preguntando a amigos y familiares más que ver todo lo que se ha dicho de mí que quizá es un poco masoca.

Paul: Tenemos curiosidad por saber lo que se dice, pero a la vez vértigo. Queremos acompañarlo con terapia y tranquilidad.