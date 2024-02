Noemí Galera sobre Pilar Rubio como presentadora de 'OT': 'Fue la cabeza de turco'

'OT 2023' ya ha llegado a su fin y es el momento de hacer balance. Noemí Galera se ha vuelto a poner en el papel de la directora de la academia en una edición muy polémica. Tras la rueda de prensa, atiende a TVienes en una entrevista para repasar 'OT 2023' de Prime Video.

Noemí Galera habla del hate en redes sociales y de su relación con Ruslana, pero también de la complicación a la hora de encontrar canciones. Además, también recuerda a Pilar Rubio y su paso como presentadora de 'OT 2011'.

¿Por qué crees que esta edición es la que ha recibido más hate por parte de redes sociales?

Porque cuando hay mucho fervor por los concursantes, hay cierto tipo de personas que no entienden que apoyar a tu favorito no significa menospreciar al del lado. Y como esto lo carga el diablo, ahí se lía. Las redes acaban sacando lo peor de nosotros mismos muchas veces y en lugar de pensar las cosas antes de escribirlas, pues las lanzamos, y ya está.

¿En qué momento decides contestar?

En las últimas dos semanas decidí no contestar a nada más por tener un final tranquilo. Y lo decidí por mi salud mental también. Hablamos de la salud mental de los concursantes, pero la de los profesores también agárrate. Y por mi salud mental decidí no decir nada más. El último tweet fue en plan "por favor dejadlo". ¿Qué dices, a ti te gustaría leer según qué cosas sobre ti o sobre tu familia? A qué no? Pues aplícate el cuento.

Pero, ¿te solías meter a mirar todos los días?

Si, yo estoy viendo todos los días lo que pasa. Leo las redes y algunos medios he leído también, otros no. Porque a veces pienso que es mejor que no. Y cada año pienso "voy a empezar sin leer nada, sin leer Twitter", pero es inevitable, entre otras cosas porque es una herramienta de trabajo para nosotros también. Para publicitar las cosas, de si nos va a visitar este o el otro. A veces las personas tienen dudas: ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y dónde está? ¿Está enfermo?

Al final llega un momento en qué estás tú en tu casa a las diez de la noche y "sube y dile". Y es como "¿cariño, tú te piensas que yo vivo allí?"

¿Por qué crees que había la sensación general de que la edición se estaba haciendo un poco larga?

Yo creo que es porque también había Navidad en medio. Y el hecho que ellos se vayan y tengan cierta información, rompe un poco la burbuja que tienen de no información, y aunque lo llevan muy bien, están más pendientes. Luego llegan las finales y ven la luz al final del túnel, y cuando llega ese momento, tanto ellos como nosotros, empiezas a soltar.

Estás más cansado. Luego vienen y te ponen puntuaciones. Lo de la puntuación fue "como te hago entender qué no tiene nada que ver...", pero tenemos que entender que tienen 18 años.

En una próxima edición ¿os replanteáis no sacarlos del encierro?

No sacarlos en Navidad es puntear a todo el equipo. Los dos únicos días en los que yo he descansado de esta edición fueron el 24 y el 25, en los que pude ver a mi madre y a mis hijos. Si cae en Navidad, se hace siempre. Se hizo en OT1, en el 17... Lo ideal sería que no pillará en Navidad, pero yo que sé los planes que tienen los superiores.

Lo único que espero es que no sea este año, para que de tiempo a que ellos acaben la gira y no meter a 16 personas más. Eso no hay industria que lo resista, ni tampoco les haces un favor a ellos poniendo 16 caras nuevas. Cuando quizá ellos aún no han acabado con su estela en el programa.

¿Cuál crees que es la clave del éxito de esta edición?

Yo creo que es una mezcla de todo. Y sobre todo ir a Prime. Al final la gente lo ve en las pantallas, entonces si no tienes Prime, o estás en Youtube o en TikTok te salen vídeos cada dos por tres. Y hay mucha gente que no ha visto las galas, pero ha seguido el programa en TikTok y están enterados igualmente de todo.

Entonces, a lo mejor la gente de más edad que no está acostumbrada a las plataformas, ahí se queda un poco más descolgada, pero te digo que las amigas de mi hija están enganchadísimas, o sea, friki fan total. Y esto, hace tres años no pasaba. Y ellas están con el móvil todo el día, están acostumbradas a las pantallas.

Yo creo que ha sido una mezcla de todo. Que las galas sean más dinámicas y no acaben a las tantas. Que empiecen a las diez que es un horario super asequible y no te vayas a dormir a las tantas.

¿Te ha gustado como han quedado las posgala?

A mi me gustan más en la academia porque yo barro para casa, y sé como ellos están en la academia y veo como están aquí. Pero eso no lo decido yo como se tiene que hacer. La academia para ellos es su lugar seguro y se relajan más, aunque sigue siendo un momento doloroso porque llegan con las nominaciones.

Y os recuerdo que arrancar los chats y que ellos estuvieran concentrados era complicado. Pero por ejemplo ver el momento en que el expulsado sale de la academia con la maleta era bonito...

¿Y esto lo has comunicado?

Lo comuniqué en directo en la primera gala y lo he seguido comunicando, pero no depende de mí.

¿También tienes ese punto de autocrítica?

Por supuesto. De hecho, Verónica Pareja que es la productora ejecutiva pide un informe a todos los departamentos de cosas que se pueden mejorar para la siguiente edición hacerlo mejor si se puede.

¿Qué pasó con Ruslana?

Yo no tuve un encontronazo con Ruslana. Ruslana es una niña de 18 años sometida a presión que ha hecho unos numerazos que te cagas, y gestionar todo eso, una persona que es muy perfeccionista, mucho, es muy difícil. Encontronazos no he tenido ninguno, de hecho ha sido cuando más la he abrazado. Porque lo que necesitaba era eso.

¿Entonces has empatizado con ella?

¡Claro! Yo no tengo ningun problema con Ruslana, cómo lo voy a tener si le puse yo la pegatina? ¿Qué problema voy a tener yo si tiene cuatro años más que mi hija?

Porque por las redes perdió apoyo por eso...

¿Me he quejado yo? No le he echado una bronca ni delante ni detrás de cámara. De hecho cuando se ha enterado, ha venido corriendo a decirme que ella no tenía ningún problema conmigo, y le he dicho que yo tampoco lo tenía. Se ha quedado a cuadros.

Ahora que cómo todos sabemos lo que pasa dentro de ahí porque estamos en las cabezas de las personas... Que hay cosas que no me gustan o me pueden no haber gustado, de ella y de todos. Pero yo tengo que tener un poco de cabeza y de sentido común, y ver como puede repercutir que yo le diga en un momento a alguien eso...

Y entonces pones en una balanza si todo lo que se está diciendo es verdad o no. Me afecta, no, entonces para qué?

Respecto al reparto de temas, ¿habéis hecho el repertorio que habéis querido o podido?

Hemos hecho de lo que teníamos, el que hemos querido. Y creo que para ser una piedra en el zapato que teníamos, hemos hecho unas galas muy potentes. Me queda más la sensación de no poder hacer una clase de cultura musical porque no puedes poner música, que no en las galas.

Me pesa más en el día a día que en las galas porque yo creo que en las galas se hizo un trabajo previo del equipo de producción musical. Hicimos mogollón de listas, les consultamos a ellos mogollón de canciones que querían cantar y se ha ido a buscar eso. Ya enfocados a cosas que a ellos les podían gustar.

¿Y qué tal con Abril Zamora?

Yo la conocí aquí y nos hemos entendido mucho. Abril es una tía que le pone mucha pasión a lo que hace, y 'OT' o lo haces con pasión y te involucras al 100% o mejor que no lo hagas. Demanda mucha energía. Y ella se ha venido aquí, se ha instalado aquí. Ha dejado absolutamente todo, y se ha dedicado en cuerpo y alma a los chicos y las chicas.

¿Te gustaría seguir contando con ella?

¡Por supuesto! Si algo funciona, se tiene que quedar. Pero como no sé cuando va a ser, ni la agenda que va a tener... Es que claro hace de todo, actriz, directora... Yo que sé si tiene un rodaje o no. No lo sé, pero ojalá pudiera.

¿Y a Chenoa como la has visto? ¿Sientes que ha estado a la altura del formato?

Ha estado a la altura y lo ha sobrepasado con creces. Para mi lo más importante de Chenoa es como trataba a los chicos y a las chicas, aparte de su naturalidad y que conoce perfectamente el formato y es la persona ideal para hacerlo porque cierras el círculo y le pones un lazo.

Y con la canción 'Last Dance', o sea piel de gallina. Pero cómo les trata a ellos. Ellos se sienten seguros a su lado, los trata con mucha tranquilidad, es muy cariñosa. Porque ella sabe lo que es. Nadie mejor que ella sabe lo que sienten en cada momento.

Igual que con Pilar Rubio...

Eran problemas que estaban en otras esferas, tampoco lo tuvo fácil... Ella fue un poco la cabeza de turco en ese momento. Me sabe mal no haber podido, en el momento, darle más apoyo, pero no coincidíamos porque íbamos todos de culo, solo nos veíamos el día de la gala. Yo no sabía nada de lo que pasaba, porque no eran problemas que estaban pasando aquí, estaban pasando en otras esferas. Pero eso es algo que lo ves con el tiempo y además no me parece bien hacer escarnio de algo que pasó hace 11 años.

¿Cómo ha sido el trato con el jurado de este año? ¿Las discrepancias en las galas son reales?

Si, absolutamente real. Intento que no haya discrepancias, pero a veces sale así. Si no estoy de acuerdo lo tengo que decir. A veces no estamos de acuerdo, y ya está, y se dice, pero tenemos muy buen rollo. Tanto Rouss como Cris tienen una edad que empatizan con ellos y hablan el mismo idioma, y Buika tiene un bagaje... Es un personaje, es icónica.