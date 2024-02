Dani Tatay ('Sueños de Libertad'): 'No hay presión, hay muchas ganas'

'Sueños de Libertad', la sustituta de 'Amar es para siempre', llega este mismo domingo 25 de febrero al prime time de Antena 3. La serie, protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay, emitirá su primer capítulo a las 22h. Será un estreno especial en prime time, antes de saltar a la sobremesa de Antena 3, el próximo lunes 26 de febrero.

Entrevistamos a sus protagonistas, Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay, para conocer detalles de la nueva serie diaria de Antena 3.

Esta serie abarca diversos temas dentro de la trama. ¿Cuál es el tema que más os está gustando trabajar? Y, ¿Cuál creéis que impactará más a los espectadores?

Natalia: El que más me está gustando trabajar es el de los amores imposibles, el hacer lo que toca hacer, pero no lo que sientes. Luchar por hacer lo que sientes, de momento estoy en esa lucha y me encanta. Me hace vibrar.

Alain: El tema que más va a impactar es el de los malos tratos, o los momentos dónde nosotros podamos tener secuencias más complicadas a nivel emocional. Creo que para el espectador es más atractivo.

Pero, a mí como tengo peques, me gustan las escenas de Jesús con su hija. Creo que podemos ver otra faceta suya, más cariñoso, con otros colores, y eso como actor lo agradezco. Agradezco esos respiros a nivel interpretativo y que podamos ver a un Jesús bueno.

Dani: A mí me gusta el conflicto con Jesús, cuando nos enfrentamos en las secuencias. También, las partes que tengo con las chicas. Por ejemplo, cuando me junto con Begoña se produce magia. Primero, por cómo es Natalia como trabaja, y como ella, que es maravillosa y crea una atmósfera muy guay.

¿Cómo vivís las escenas de malos tratos y cómo gestionáis la intensidad emocional que requieren?

Natalia: Entendiéndolo como es. Cuando estoy en escena intento dar toda la verdad que puedo y conectar con lo que siento y sentiría el personaje en ese momento. También, sabiendo que cuando dicen corten, hay que cortar y entender que es un juego y no puedes llevártelo a casa.

Pero, estando allí es importante darle voz y luz a ese tipo de situaciones que ocurrían en la época con total normalidad, como siguen ocurriendo. Y, es un lujo tener un compi que te sostiene y defiende ese personaje para que sea creíble, en esas secuencias de tan alta carga emocional e interpretativa.

Alain: Es entender esto como un juego e ir a tope con la confianza que nos tenemos como compañeros y tirar millas para llegar a sitios maravillosos dentro de la dureza de la secuencia.

Lo más complicado en esos momentos es como se llega ahí. Pero, lo más difícil son las secuencias que son partituras que llevan a tu personaje a diferentes sitios y van cambiando hasta terminar de una manera intensa. Es complicado dar diferentes colores a tu personaje en una misma secuencia.

Alain, ¿cómo es ponerte en la piel del “villano” de la serie?

Alain: Para mí es un lujo y un privilegio que cuenten conmigo para un personaje con tanto peso dentro del proyecto.

Me siento feliz de sentir la responsabilidad de llevar el peso del ‘villano’, aunque llegue agotado al piso de haber estado tantas secuencias enfadado. Pero, me lo paso muy bien estudiando esos textos tan complicados y dándole colores, haciendo encaje de bolillos para dar matices al personaje.

La serie está ambientada en una época muy machista. Vemos a muchos personajes femeninos haciéndose hueco. Tu personaje, Natalia, parece luchar contra la propia época y su matrimonio, ¿es así?

Natalia: Sí, es una mujer avanzada para su época y va a luchar porque tiene esa capacidad de ver más allá de la sociedad. Ama lo que hace, y tiene una debilidad por su hijastra que la quiere como si fuera suya, que le da mucha fuerza para luchar por cosas que considera justas.

También, eso te hace más vulnerable, que es lo que te pasa cuando eres madre. Cómo madre, por un lado te empoderas, pero como tienes tanto que perder de pronto conectas con esa vulnerabilidad. Cuando te tocan a tus hijos es otra cosa. Ella va a luchar por muchas cosas, y no solo suyas.

¿Tenéis presión por la audiencia y por el recibimiento de los espectadores tras el éxito de vuestra antecesora “Amar es para siempre”? ¿Cómo lo estáis llevando?

Dani: No hay presión, hay muchas ganas.

Natalia: Con muchas ganas, porque es un público que sabe lo que quiere ver y es muy exigente. Eso, también, nos pone las pilas. Creo que por eso han apostado tanto por esta serie, porque quieren poner algo a la altura de lo que esos espectadores llevan acompañando durante 18 años. Se merecen como mínimo, algo igual o que vaya más allá. Nosotros hemos ido más allá.

Alain: Estamos muy felices con esa responsabilidad y recoger un testigo con un nivel tan alto y tan importante. Trabajamos como bestias cada día para estar a la altura, y creo que lo estamos.