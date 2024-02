Núria Marín ('Love Cost'): 'En 3Cat y Minoría Absoluta me siento muy acogida y feliz'

3Cat ya ha estrenado en exclusiva 'Love Cost', el nuevo dating show que presenta Nuria Marín. Se trata de un formato innovador donde el amor y el engaño se unen y donde los concursantes deben elegir entre amor o dinero, sinceridad o mentira.

En cada capítulo, uno o una protagonista buscan el amor con una de las cuatro personas interesadas, pero hay dos que no quieren el amor, sino que quieren el dinero. La presentadora acompañará al protagonista de cada capítulo para ser testigo de su sinceridad o mentira, del triunfo del amor o del dinero. Y, si finalmente, los protagonistas tienen un final feliz o simplemente un final.

Entrevistamos a Núria Marín para conocer más detalle sobre el dating show y su nueva etapa professional en TV3 .

Si hace un año te dicen que estarías haciendo un programa en TV3 . ¿Qué habrías pensado?

Habría pensado, ‘Ay que bien, haré un programa en TV3’. La verdad es que TV3 siempre ha sido una cadena de referencia y siempre había tenido ganas de hacer cosas aquí. Así que, estoy súper feliz.

¿Crees que en TV3 hay hueco para un espacio de salseos como tu contenido en Tik Tok o tu sección en Catalunya Ràdio?

Siempre que se encuentre una fórmula para el salseo y sea adecuada para el público al que se dirige, se puede hacer. Por ejemplo, yo encontré un tono para el público del Tik Tok que ha funcionado muy bien, como el tono que utilizo en ‘Està Passant’.

Me considero una periodista de salseo un poco atípica, siempre he hecho prensa del corazón de una manera humorística, sarcástica e irónica. Para mí es la manera, ya que la prensa del corazón no cambia la vida de la gente.

Me gustaría que hubiera un star system catalán, y salseos en Cataluña. Que tuviéramos más photocalls, estrenos… En general, más eventos para cubrir. Esto me gustaría reivindicarlo.

¿Todavía no ha llegado ese proyecto de prensa del corazón en TV3 ?

Acabo de llegar a la cadena.

Siempre que sales ‘Està passant’ sube la audiencia. ¿Cómo vives estos datos?

Quiero pensar que es el trabajo de todo el equipo. Me han acogido súper bien. Desde el primer día dije que quería que la sección fuera muy participativa, ya que creo mucho en el trabajo en equipo. Siempre que he hecho cosas en equipo y todo el mundo ha contribuido es cuando ha salido mejor. Estoy muy feliz.

¿Cómo te has sentido grabando ‘Love Cost’?

Me lo he pasado muy bien. Me he sorprendido mucho, yo no sabía si la gente venía por Love o por Cost… Yo iba muy segura de mi intuición, pensando que calo a la gente a la primera… Y no.

Me han dejado ser yo e impregnar mi carácter en el programa. Me he sentido muy acogida. Además, me veo súper guapa, que es una cosa frívola, pero me gusta decirlo porque llevo un look que no hubiera llevado nunca. También, me he sentido muy cómoda, incluso hay un momento que parece que estoy sentada en mi casa.

¿Qué crees que aportas al programa como presentadora?

Aporta empatía, la conversación improvisada con los interesados, las reacciones y momentos de hacer la payasa. Creo que soy un poco la amiga confidente del espectador. Pienso que se identificarán con mis reacciones, porque seguramente son las mismas que tendrán desde casa.

¿Cómo fue tu reacción cuando te lo ofrecieron, te sorprendió?

No me sorprendió, pensé ‘Qué bien’. En Cataluña nos gusta mucho jugar y somos gamberros. Tenemos gente de todos los tipos y de diferentes partes de Cataluña, gente muy dispar porque Cataluña es diversa. En ‘Love Cost’ se puede ver esa sociedad catalana diversa. Además, es un programa muy moderno, tanto el formato como a nivel visual.

¿Y si no fueras tú, quién sería un/a buen/a presentador/a de ‘Love Cost’?

No daremos ideas. No hace falta hacer el casting paralelo. Soy la mejor opción.

¿Se te hace extraño no trabajar en Madrid, ya que una gran parte de tus proyectos se hicieron allí?

'Cazamariposas' se hacía desde Barcelona y lo reivindicamos siempre. Pero he notado diferencias respecto a Madrid, la primera es que estoy cerca de casa, pero soy una persona que me adapto al sitio donde trabajo. Hay diferencias como en cualquier empresa, pero son cosas logísticas y no demasiado resaltantes. En 3Cat y Minoría Absoluta me siento muy acogida y muy feliz.

¿No has sentido las ganas de que sigas formando parte de la cadena, aunque no haya una propuesta firme?

Yo tengo muchas ganas.

¿Te gustaría hacer un programa diario?

Lo que necesiten. Lo que más disfruto en el mundo es el directo, porque me considero un animal de directo. Aunque, ‘Love Cost’ es un programa grabado y, también, me lo he pasado muy bien haciéndolo. Yo estoy dispuesta a todo lo que me propongan. Todo lo que tenga una intención firme de hacerme crecer como presentadora en Cataluña, será bienvenido.

¿Pides un programa de prensa del corazón en TV3 ?

Yo estoy abierta absolutamente a cualquier cosa, pero también tengo ganas de hablar de otras temáticas. Soy periodista y entretenedora, lo que más me apetece es trabajar con el humor porque creo que es terapéutico.

¿Crees que era necesaria la plataforma 3Cat en el audiovisual catalán?

Sí, además 3Cat demuestra que TV3 siempre ha sido una cadena muy moderna y de referencia. En Mediaset mucha gente que no habla catalán me decía que consumían TV3 . La plataforma ayuda a que gente de fuera de Cataluña consuma contenido catalán. Personalmente, siento mucho orgullo por los contenidos que se han creado porque son arriesgados, diferentes y modernos.

¿Cómo has vivido tu salida de ‘Socialité’?

Yo ya me lo veía a venir. Esto es como cuando tienes una pareja y ves que la cosa ya no fluye como antes, te lo hueles. Yo veía que cortaríamos y empecé a soltar para poder llegar a cosas nuevas. Me aislé mucho socialmente, no quería hablar con la gente de la tele porque no quería contaminarme. Solo quería mirar hacia adelante, trabajar y realizar proyectos. Escribí una novela y entré en TikTok más que nunca. Me llamaron del 'Està Passant' y de 'Love Cost' cuando todavía estaba en Socialité. Yo intentaba salir adelante…

¿Reivindicas esa etapa de La Fábrica de la Tele?

Absolutamente. He aprendido muchísimo en La Fábrica de la Tele, dónde me dejaron ser yo desde el principio, me han dado muchísimas oportunidades y he crecido como presentadora. Es una manera de hacer tele única e inimitable.

¿Cuál es tu relación contractual con La Fábrica de la Tele?

Ya no formo parte de La Fábrica de la Tele, pero son familia. Esto es como si ahora estuviera hablando de mi ex cuando tengo una nueva relación, creo que lo guay es hablar del presente y del futuro. Entiendo que me pregunten porque es muy jugoso y yo también lo preguntaría, pero estoy en un mood tan zen y absolutamente en paz con todo lo ocurrido. Yo he hecho lo que me han pedido en todo momento, he sido una profesional y ya está. Deseo lo mejor absolutamente para todos

¿Cómo estás viendo a Maria Verdoy en ‘Socialité’?

Si te soy sincera, después de 2 años trabajando los fines de semana, he aprovechado para no ver la tele y volver a la vida social que había perdido.