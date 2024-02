Nebulossa: 'Ir a Eurovisión no era una posibilidad real en nuestra cabeza'

España ya tiene nuevos representantes para Eurovisión 2024. Tras alzarse como ganadores de la tercera edición del Benidorm Fest , Nebulossa viajará a Malmö con su tema "Zorra". Tan solo unas horas después de su victoria, hablamos con Nebulossa para conocer sus primeras impresiones.

¿Cómo os sentís sabiendo que sois parte del cambio llevando "Zorra" a Eurovisión?

Maria: Es un orgullo porque nunca pensamos que pasase esto.

Mark: Aparte, es un mensaje de verdad. De un proceso que ha vivido Mary, de sacar de dentro todo lo que tenía. Nosotros no pretendíamos hacer un himno de nada, simplemente era algo personal. La sorpresa ha sido que la gente se ha apropiado de la canción y nosotros, como somos, vamos a llevar el mensaje tal cual lo habéis visto aquí. No hay nada que cambiar en ese sentido.

| RTVE

¿Habéis tenido que hacer algún cambio en vuestra agenda ahora que vais a tener los próximos meses ocupados?

Maria: De momento no. Y la verdad es que aún estamos asimilando todo esto. Respecto la agenda, estábamos preparando los conciertos y es lo único que me da pena porque vamos a tener que prepararnos fuerte para todo lo que viene.

La preparación en este Benidorm Fest ha sido intensa...

Maria: Si, lo ha sido. Pero todo es mejorable.

Mark: Además ahora ya partimos de un escalón donde hemos visto el apoyo de la gente, nos hemos visto a nosotros en esa situación de presión. Y creo que la hemos gestionado bastante bien. Aunque ahora será más, nos prepararemos.

¿Vais a ir a por todas a Malmö?

Maria: Vamos a ir a por todas. Soy una persona a la que le gustan los retos, soy muy perfeccionista y me prepararé lo mejor que pueda para que sea algo digno. Y todo lo que se pueda mejorar, pues va a ir mejor.

| RTVE

¿Os daba vértigo pensar en qué había posibilidades de ir a Malmö viendo las puntuaciones?

Maria: No llegamos a pensar nunca que podíamos llegar a Eurovisión. La intención era llegar a la final para quedar más o menos en buena posición. Quedar los primeros en la semifinal, nosotras ya estábamos súper agradecidas.

Y en mi caso, yo no quería pensar en Malmö, quería llegar a la final, disfrutar de ese día, ya que en la semifinal fue todo un poco más tenso por la presión. Pensé que en la final tenía que disfrutar y hacerlo lo mejor posible. Pero lo de Malmö era como "a nosotros no nos van a elegir".

Mark: No era una posibilidad real en nuestra cabeza. Aparte, no queríamos crearnos una necesidad. Si no nos seleccionaban en la semifinal no pasaba nada. Nos seleccionaron y creíamos que nos eliminarían y tampoco iba a pasar nada.

Pasamos, hemos ganado y tampoco va a pasar nada. Nosotros tenemos nuestra vida y vamos a seguir así. Esto va a afectar personalmente obviamente, pero se puede gestionar bien. Y si no levantaremos el pie del acelerador.

| RTVE

¿Qué expectativas tenéis con Eurovisión?

Maria: Llevar el mensaje en sí ya es algo bonito. Hay que hacer una actuación que llegue a todo el mundo, que lo sienta y con eso es suficiente. Evidentemente quieres que tu puesta en escena sea bonita, grande y que salga todo bien. Pero en si el mensaje yo creo que es lo más importante.

¿Qué le diríais a la gente que está en contra de vuestra participación en Eurovisión por llevar un mensaje feminista?

Mark: Creo que está muy claro. Al final ellos son nuestro impulso para que este mensaje vaya más arriba. Son libres de opinar lo que quieran obviamente, pero nosotros tenemos claro que vamos a llevar este mensaje hasta el final de las consecuencias. Y si no nos dejan por algún motivo, que se evidencien.

Maria: Estoy de acuerdo con Mark. Realmente cuando hay gente que no está de acuerdo con lo que tú haces es su opinión, y son los maestros de nuestro impulso. Te tienes que reconstruir y seguir adelante aunque no piensen lo mismo que tú. Están en su libre opinión.

| RTVE

¿Habéis podido hablar con Ruth Lorenzo para que os diera algún consejo de cara a Eurovisión?

Maria: Aún no. Con quién más hemos hablado ha sido con Blanca Paloma. En la primera edición que fue Chanel, y no la conocemos.

¿Qué os dijo algo Blanca Paloma entre bambalinas?

Maria: No hemos tenido una conversación extensa. Nos saludamos y nos dijo que si necesitábamos algo que se lo pidiéramos.

¿Cómo se quedó Mark al saber qué os habíais apuntado al Benidorm Fest sin él saberlo?

Maria: La verdad que yo soy la que me ocupo de inscripciones de concursos y él me dice "por qué te presentas a eso si no te van a elegir". Y este caso me hacía ilusión porque era una manera de darnos visibilidad, sobre todo al ver que en la primera edición se habían presentado Rigoberta y Varry Brava que somos muy fans de ellos.

Y claro, en no salir muy bien el tema en San Marino, pensé en probar con esto. Aunque no pensé que nos iban a elegir, pensé que era una buena propuesta la canción de "Zorra". Creo que se merecía esto. Y la verdad es que lo hemos conseguido. Aún no nos hemos dado tiempo para felicitarnos.

¿Cómo vivisteis vosotros la primera edición con el discurso feminista que se creó contra "Slomo"?

Mark: Yo tengo una opinión clara respecto eso. Siento que la canción que más me gustaba y representaba era la de Rigoberta o la de las Tanxugueiras más que la de "Slomo" aunque es una canción muy poderosa. Entendí que a lo mejor la propuesta de Rigoberta era más sencilla escénicamente y que eso podía pesar en contra. Y que "Slomo" tenía una potencia visual.

Como también creíamos que en esta edición la cosa estaba entre Jorge González o St. Pedro por ese encaje. Esta vez ha pesado más la canción, la respuesta de la gente a la canción que también es muy importante. Si la gente tuviera que pagar por decir su opinión, opinaríamos la mitad. La gente está en su derecho de decir su opinión, pero simplemente es una opinión.

| RTVE

¿Qué vais a hacer con la peluquería?

Mark: No somos peluqueros.

Maria: Es un centro de estética y spa. Y es herencia de mi madre y ahora heredará mi hija el puesto.

Mark: En mi caso, nuestro hijo es todavía muy pequeño para heredar un estudio de grabación. Tampoco sé si le interesa. Pero bueno, tenemos amigos y colaboradores cerca de Atomic Studio que seguro nos echaran una mano. Y seguiremos atendiendo a todos los amigos que pasan por ahí.

¿Es fácil para vosotros compaginar el ser un matrimonio, padres, y un equipo artístico?

Maria: Hasta ahora lo hemos llevado bien.

Mark: Como todas las parejas. Siempre hay conflictos, siempre hay roces y se tienen que solucionar.

¿Quién lleva la voz cantante de los dos?

Maria: Un poco los dos.

Mark: La perra, Ona.

Maria: Eso dice, que la perra tiene más poder que él.