Mantra: 'Nos sorprende que considerasen que éramos la peor actuación de la noche'

Mantra se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la primera semifinal del Benidorm Fest. El grupo se ha quedado a tan solo 7 puntos de clasificarse para la final de la preselección, recibiendo un total de 98 puntos. El trío formado por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg han defendido su canción, 'Me vas a ver', con energía y ha estado muy bien valorada por el televoto.

Tras la primera semifinal, hablamos con Mantra para saber cómo han vivido la experiencia.

¿Cómo fue la experiencia de cantar en el Benidorm Fest?

Paula: Nosotros hemos sentido el cariño del público. Es más, por encima de los in ears escuchábamos a la gente que estaba acompañándonos y, antes de salir, cuando estaba el vídeo presentación, ya estaban cantando. Ha sido un subidón ver que está gustando el tema.

¿A qué achacais la baja valoración del jurado y esa discrepancia con el público?

Carlos: Son tres valoraciones distintas, una alta, otra media y otra baja, que no sabemos cómo interpretarlo. Nuestra puesta en escena ha sido como lo haríamos en un festival, quizás no ha sido lo suficientemente eurovisiva para el jurado. No tenemos ni idea.

Paula: Haciendo autocrítica, quizás la puesta en escena no encajaba en su mentalidad de lo que pudiera funcionar. El jurado ya mencionó que no valoraban las canciones, sino el empaque y lo que ellos consideraban que podía funcionar.

¿Qué opinión tenéis de que el 58% de los votos fuera para vosotros?

Charly: Estamos en shock y nos alegramos. Lo más bonito que te puede pasar como artista es que a la gente le guste lo que haces. Sabemos que es una competición, pero estamos contentos que a la gente le haya gustado y se hayan dejado dinero en votarlos. Es muy fuerte. Nos sentimos ganadores, no nos esperábamos nada lo que ocurrió ayer.

¿Qué le diríais a la gente que se está haciendo eco de una teoría conspirativa que dice que Mantra ha comprado el televoto?

Charly: Ojalá tuviéramos tanto dinero.

Carlos: A mí me encantan las teorías de la conspiración. Hace poco había una que se hizo viral, que decía que el jurado estaba tongado y mirad, nos han puesto los últimos…

Somos artistas independientes y no tenemos ninguna estructura ni medio para poder hacer eso, es inviable a ese volumen.

¿Creéis que hay conspiración por parte del jurado y RTVE para evitar que no os clasificaseis?

Charly: RTVE no tiene nada que ver con lo que el jurado decide. Al final, son artistas que llevan mucho tiempo y tienen una experiencia para saber lo que puede o no funcionar en Europa. Es todo tan subjetivo… No hay una receta ni respuesta de lo que gusta, además el jurado cambia todos los años. Es muy difícil decir si es un voto acertado o no.

Carlos: Una cosa es hablar de conspiración de RTVE, que volvemos otra vez a lo del hilo. Me lo aplico a mí cuando me pasan esas, y yo no creo que haya conspiración de RTVE. Que sea la peor actuación para votar peor por parte del jurado, tampoco lo creo. No sé cómo funciona realmente.

Paula: Lo único que nos sorprende es que ellos considerasen que éramos la peor actuación de la noche.

Charly: No sólo dependía de nosotros. Detrás hay una escenografía, una coreografía y una realización, y quizás el conjunto no les ha encantado. Nosotros somos poco objetivos con eso, porque nos encanta lo que llevamos. Son opiniones.

Carlos: Pero, más o menos es la clasificación que esperábamos.

¿No os da rabia que sólo por 7 puntos os hayáis quedado fuera?

Charly: Claro, eso es como cuando sacas un 4,8 en un examen y suspendes.

Carlos: Te digo la verdad, para pasar y que se quede alguien fuera y luego haya una teoría conspiranoica del revés, prefiero quedarme aquí. Prefiero quedarme con que este proyecto tiene apoyo. Llevo muchos años y no me he enfrentado a una votación desde hace 13 años con Auryn. Entonces, me quedo con que nos siguen apoyando, que tenemos gente nueva que nos sigue y que la canción funciona. Prefiero no seguir en este bucle y no haber pasado a la final.

Paula: Siento que iba a haber polémica sí o sí, porque hay diversidad de opiniones. Nosotros no nos queremos meter en ese fregao.

Carlos, es tu tercera vez en el Benidorm Fest. ¿Cuál de las tres valoras como más positiva o la que te haya aportado más?

Carlos: Las tres han estado bien, si es verdad que esta es la más diferente porque estaba encima del escenario. Pero, quizás, la primera fue la más normal, lo viví más tranquilo y de una manera más hilada. La segunda fue vertiginosa y, esta ha sido rara porque ganas una cosa, luego pierdes otra y no pasas.

¿Quién queréis que vaya a Eurovisión?

Paula: Sin ver la segunda, tampoco tenemos contexto. Nosotros no sabemos nada del resto de candidaturas, ni puestas en escena ni hemos visto ensayos ni nada. Nos gustaría ver la segunda semifinal para poder dar nuestra opinión.

Charly: A mí me sorprendió mucho Angy, la verdad. Sabía que ella tiene muchas tablas y lo iba a hacer increíble, pero viéndola en directo me pareció un espectáculo y ella tiene un carisma que no se lo quita nadie.

Carlos: Yo creo que nos va a sorprender María Peláe. Me gustaría mucho que fuera ella a Eurovisión, es una artista espectacular.

¿Repetiríais?

Paula: El año que viene no, pero como experiencia no diríamos que no.

Charly: Hemos aprendido un montón de cosas. Es una escuela, estamos todo el día dando entrevistas, ensayando… Te da tablas, es una súper oportunidad para crecer como artista.

¿Eso supondría encontrar otra vez la canción adecuada, no?

Carlos: Sí, sobre todo el momento. El Benidorm y todo lo que conlleva, te hace estar sólo en el momento y para un artista es una cosa que sólo puedes hacer una vez. Dejas de lado muchas cosas y dejas de crecer en otros aspectos, aunque ganes reconocimiento.

Paula: Todo ha cambiado mucho en el ritmo del consumo, y ahora estamos todos en el mundo de la inmediatez, que va un poco contra natura.