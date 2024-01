Álvaro ('OT 2023'): 'Me emocionó ver el gesto que tuvo Paul conmigo en la gala'

Álvaro Mayo se ha convertido en el octavo concursante en abandonar la academia de 'OT 2023'. Después de ver sus actuaciones, el público decidió salvar a Bea, la otra nominada. Encima del escenario, Álvaro apostó esa noche decisiva por "I want love" de Jessie J y Paul por "Music Sessions, vol 57" de Bizarrap y Milo J.

La gala 9 de 'OT 2023' contó con la octava expulsión, un nuevo nómada favorito de la semana y nuevas nominaciones. Esta semana el público deberá votar entre Chiara y Lucas. Para conocer cómo vivió la nominación y su paso por el programa, hablamos con Álvaro, el octavo expulsado de 'OT 2023'.

¿Qué es lo primero que has podido hacer al salir? ¿Has mirado las redes sociales?

No he visto mucho. Realmente lo primero que he hecho ha sido estar con mi madre, poder hablar con el equipo, ya que habia mucha gente con la que no podíamos relacionarnos. Así que he hablado y abrazado a todo el mundo. Esta noche he estado con mi madre y he dormido con ella que hacía mucho tiempo que no la veía.

¿Habéis hecho pactos para salvar a determinados compañeros en las nominaciones?

Personalmente no he llegado a hablar sobre pactos, lo que si al principio del concurso hablamos de lo que quería hacer cada uno. Y tenemos que respetar las decisiones de cada uno.

Es verdad que cuando te nominan a tu pareja de actuación, quieres salvarle porque es la persona con la que has trabajado toda la semana. O lo que te diga el corazón. Por ejemplo, yo con Bea que la iba a salvar hasta el fin de los tiempos. Las decisiones de cada uno son respetables.

¿Qué os dijo Chenoa antes de la expulsión a Paul y a ti?

Si te digo la verdad, en momentos tensos tengo lagunas. Pero con lo que recuerdo, nos dio ánimos, nos dijo que lo habíamos hecho muy bien y que nos deseaba lo mejor. Chenoa siempre apoyándonos al máximo a todos.

¿Cómo has vivido el shippeo que se ha formado con Paul?

Realmente de "Polvorón" nos enteramos en la salida de Navidad y nos pareció gracioso. Paul y yo tenemos una relación maravillosa, somos amigos y lo adoro. Igual que adoro a todo el mundo de esa casa.

No es algo que nos haya marcado mucho, es una broma interna que hacíamos, pero no ha marcado la convivencia.

Paul dijo en la gala cuando te expulsaron, que no le hubiera importado irse si tú te quedabas...

Lo viví como lo que fue, una muestra de compañerismo, y del amor que nos tenemos todos en la academia. Para mi fue muy bonito, me emocionó mucho el ver que había tomado ese momento para darme un reconocimiento. Simplemente me pareció muy bonito y me hizo muy feliz ver ese cariño.

¿Qué te han parecido las valoraciones del jurado?

Lo que pasa en esta edición es que el nivel es muy alto, entonces muchas veces nos agarramos a lo primero que se pueda. Pero yo personalmente las nominaciones del jurado las he entendido siempre. Creo que se ha visto. Cuando me han nominado siempre he entendido el punto de vista del jurado y he estado de acuerdo con ellos en los que a lo mejor ha habido actuaciones en las que he estado más tenso por el miedo escénico.

Realmente a mí lo que me frustraba más era que en alguna nominación no me han podido decir como un motivo concreto. Es decir, entendía la nominación, pero no me decían qué podía trabajar esa semana para mejorarlo. Entonces no sabía que debía de hacer para mejorar y pasar el bache.

No era frustración por nominación, porque las que he tenido yo las he visto justas. Sino por no saber qué necesitaba para poder ir a más.

¿Cómo te sentó el no tener ningún voto de tus compañeros en el momento de las pizarras?

Pensando friamente lo entendí, porque somos muy pocos ya y no me lo tomé personal porque nos queremos todos muchísimo. En esa nominación por ejemplo estaba Bea que venía de estar nominada también la semana anterior, así que entiendo el apoyo de los compañeros.

Es verdad que en el momento, honestamente, dolió un poco y lo dije en la academia. Pero no por nada, es un momento en el que estás muy vulnerable y quieres ver como ese apoyo de tus compañeros. Pero después no ha sido algo que me haya influenciado o me haya hecho venirme abajo.

En el momento fue un poco duro, porque son momentos tensos. Pero igual que lo fue para mí, sé que lo fue también para mis compañeros. No es un momento agradable para nadie, tener que elegir a un compañero por encima de otro.

Fue incómodo de vivir, pero lo entendí, entendí que no era personal.

¿Por qué crees que no habéis podido sacar adelante el himno de la edición?

Teníamos mucha ilusión de hacer el himno, pero no estaba saliendo. Entonces ahora que hay mucha presión, que queda poco concurso, estábamos todos muy centrados en la recta final y en hacerlo lo mejor posible.

Y muchas veces en la academia falta tiempo para poder pararte a escribir. Y es una pena realmente porque nos hacía mucha ilusión a todos.

¿Cómo se gestiona el éxito que está teniendo el programa?

Cada uno como lo viva, pero yo personalmente no he sido del todo consciente de la magnitud. A día de hoy que vas hablando más abiertamente no sé a que nivel se está viendo la edición.

A mí lo que me afectó positivamente fue por ejemplo la salida en Navidad. Estaba preocupado por no tener feedback de nada. Y cuando salí vi que toda estaba bien, mi familia me dijo que mi comportamiento estaba siendo adecuado. Así que me dio seguridad y me pude relajar un poco con mis acciones en la casa.

¿Qué es lo que más ganas tienes de hacer ahora que has salido de la academia?

Ya estuve anoche con mi familia hablando, dándonos muchos abrazos y cariño. Y realmente ahora lo que más ganas tengo es de trabajar en mi single. Hacer música para maricas y las tías chulas.

También tengo muchas ganas de salir y de disfrutar porque son dos meses encerrado. Tienes ganas de salir, de bailar, de escuchar música de fuera. Así que tengo mucha ilusión por lo que va a salir.

Ahora tengo un montón de cosas programadas. Mañana vamos a trabajar en el single y con mucha ilusión.

¿En qué género quieres enfocar tu carrera musical?

Quiero hacer pop, me encanta. Voy hacia allí. Me gustaría hacer muchas cosas. El single para empezar me gustaría que fuera más movido, para disfrutar y si tengo oportunidad de hacer un proyecto más grande a lo mejor mostrarme más vulnerable. Pero de primeras me hace ilusión hacer música para que la gente lo pase bien, para empoderarnos todos y disfrutar mucho.

¿Has podido escuchar por fin el single de Ariana Grande?

Si, lo vi, me parece icónico, me encantan las referencias a Madona con Vogue en sonido. Cuando vi que Ariana Grande hacia Voguing en el single, dije "wow, yo hice voguing hace dos semanas, estamos compenetrados". Me hizo mucha ilusión, así que súper feliz.

Desde mi corazón de fan obsesionado con ella, super contento de que haya sacado música después de este tiempo.