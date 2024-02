Supremme de Luxe ('Drag Race'): 'Hacer estrategia es justo, estás en un concurso'

atresplayer estrena este jueves 4 de febrero la primera edición de 'Drag Race España: All Stars'. Ya conocemos a todas las reinas tras el esperado 'Meet The Queens' del programa presentado por Supremme de Luxe. Y es que el jurado, integrado también por los Javis y Ana Locking, se mantiene respecto a las anteriores ediciones.

Para esta nueva edición regresan: Drag Sethlas (T2), Hornella Góngora (T3), Juriji Der Klee (T2), Onyx Unleashed (T2), Pakita (T3), Pink Chadora (T3), Pupi Poisson (T1), Sagittaria (T1) y Samantha Ballentines (T2). El taller de 'Drag Race España' volverá a abrir sus puertas el 4 de febrero en Atresplayer, en el que sus estrellas se enfrentarán a nuevas normas en la competición.

| Atresmedia

Hablamos con Supremme De Luxe para que nos cuente detalles de lo que nos espera en esta nueva edición de 'Drag Race España'.

¿Cuáles son las principales diferencias respecto al resto de ediciones regulares?

La principal es que la decisión de la expulsión recae sobre las propias concursantes. Tienen que dar el hachazo a la compañera que quieran expulsar. Cada una tendrá sus motivos, sus argumentos, sus motivaciones personales, y está es una de las principales novedades.

Entre las propuestas a expulsión tienen que convencer a las dos mejores, que siempre tienen el protagonismo del programa. Hay estrategias, maneras de afrontarlo y expresar que es lo que les queda por mostrar... Y, luego, aunque no se puede desvelar, los invitados son muy guays.

A la hora del expulsado, ¿crees que las reinas han sido más justas o ha estado por encima la estrategia?

A mi me parece que tirar por la estrategia es justo, porque estás en un concurso, sabemos a lo que vamos, no es preescolar. Estamos en un concurso y vamos a ganarlo. Y, para poder hacerlo, utilizarás todas tus estrategias y harás uso de ese despliegue de recursos para llevarse la corona.

| Atresmedia

Esto es una competición, que no quiere decir que sea de mal rollo. Se puede competir de buen rollo, el ejemplo lo tenemos en el deporte, aunque haya alguna que se lo tome mal... Pero, en el deporte de élite es así, tú vas a por el premio.

¿Si vosotros hubieseis escogido a las expulsadas crees que el resultado o el desarrollo de la edición hubiese sido muy distinto?

No, hubiera sido parecido. Ellas han justificado bien lo que han hecho en cada momento. Luego, a ti te puede parecer mejor o peor, pero creo que lo han explicado y justificado bien. Tienes que verte ahí, en esa situación.

¿Vamos a ver grandes cambios y evolución en las participantes respecto a sus ediciones?

Sí, muy rotundo. Ellas vienen con más seguridad, ya han demostrado su talento y que son buenísimas artistas. Además, ya saben a dónde vienen y no se enfrentan por primera vez, que es algo que puede jugarte en contra. Ya conocen el espacio, al equipo, el tipo de pruebas y la mecánica del programa. Por lo tanto, imagino que te ayuda a estructurar, repartir el tiempo y dosificar energía.

| Atresmedia

También, creo que han sabido entender cosas que en su momento no entendieron, y las han podido aplicar.

¿Hay alguna concursante de la que esperabas más o que te haya decepcionado o no ha aprovechado la oportunidad?

No, creo que todas la han sabido aprovechar. Luego, puedes tener tus baches y el estrés que puede provocarte el programa.

¿A quién te habría gustado ver que no ha estado en esta edición de All Stars?

Están muy bien las que están, porque han formado muy buena energía de grupo a la hora de trabajar. Han estado todas muy a una, muy a favor del programa. Creo que sería injusto decirte que podrían haber estado otras personas, ellas han exprimido la oportunidad a tope. Pero, podrían meter a cualquiera, porque hay mucho talento en 'Drag Race España'.

| Atresmedia

¿Aumenta el nivel de exigencia en el jurado?

Lo han aumentado ellas. Nosotros proponemos para estar abajo y decimos quién lo ha hecho mejor, pero van ellas. No era una edición fácil para valorar porque lo hacen muy bien. Y, es complicado proponer a alguien para irse, ya que no quiere decir que lo hagas mal, sino que no has destacado con respecto a otra persona ese día.

¿Cómo vives los spoilers? ¿Te da rabia?

No me da rabia. Lo tengo al mismo nivel que las críticas, en mi vida entran cero. Pero, no lo llevo bien porque quita el protagonismo al trabajo de la concursante y emites unos juicios sin ver nada. Ellas se merecen que veas y disfrutes de su trabajo y su esfuerzo.

Te hemos visto ya dos veces en TCMS ¿te vamos a ver como concursante este año? ¿Te gustaría?

Ojalá. Me encanta ese formato, sería muy feliz participando en este concurso.