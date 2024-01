Inés Hernand (Benidorm Fest): 'Se me ha amnistiado mucho desde RTVE '

Hablamos con Inés Hernand ante el arranque de la tercera edición del Benidorm Fest. La joven repite al frente de la preselección de España en Eurovisión, pero no como presentadora de las galas. Inés Hernand estará al frente del programa previo en RTVE Play, junto a Jordi Cruz, y del post en La 1 con Aitor Albizua.

¿Tienes problemas con RTVE por dar tu opinión?

Me gustaría decirte que si, pero la realidad es que no. Cada vez voy afinando más el ojo y el foro para poder leer un poco mejor la sala. De forma tal que sé dónde está el punto de tensar.

Yo pienso que no, creo que están comprando bastante el paquete general. Me imagino que si hubiese un cambio de gobierno a lo mejor no querrían contar conmigo con la misma frecuencia. Pero hay que defender las opiniones y el criterio de uno como profesional. Porque tu como individuo puedes tener un criterio propio que también comparte mucha gente. No hace falta ser una presentadora blanca. Y igual que intento ser una profesional de la comunicación que va aprendiendo poco a poco de cosas.

E igual que sé cuando tener un tweet o ahorrármelo, cuando tengo que decir una cosa y cuando no. Y hay ocasiones en los que hay que aprovechar los espacios de una forma inteligente. Al final "lo que no se visibiliza, no existe". Hay muchas personas que son diversas, realidades distintas a las que quieren marcar dentro de una normatividad general. Y si a mi me dejan el espacio y tengo la oportunidad, claro que se menciona.

| RTVE

¿Por qué no estás este año en la green room? ¿Es un castigo?

La realidad es que yo no lo he interpretado como un castigo, yo lo interpreto como "me consideran una profesional, de las que quieren estar en un medio plazo". Y en un medio plazo a un profesional de la comunicación yo creo que le van a poner muchas tesituras muy distintas, que no son mejores o peores.

No soy una influencer. Si yo quiero dedicarme a esto, tengo que contestar a los periodistas, ser amable con todos los equipos con lo que trabajas. El considerar que no hacer eso o aquello es mejor o peor me parece desprestigiar a Aitor, y al equipo que está con él, o al de Jordi para el digital.

Con lo cual, yo estoy muy contenta de que sigan contando conmigo. Y eso es con lo que me quedo en esta tercera edición del Benidorm Fest. He sido la única que ha ido sobreviviendo junto con Mec a todas las ediciones y eso es un reconocimiento profesional a lo que estoy haciendo, algo estaré haciendo bien. No creo que sea miedo ni nada.

Además vas a una hora golfa en la que quizá estás más libre que en un prime time que está más encorsetado...

Claro, por supuesto! Aparte que las intervenciones que tiene una gala son super reducidas. Son tres interveciones prácticamente por bloque de hora porque no hay más, si no acabarían las galas a las cinco de la mañana. Entonces me parece bien, lo asumo y abrazo un poco a mi personalidad. Así que esa pregala en la que podemos estar distendidos con el digital, el Jordi y yo, es más mi personalidad. Y estoy contenta por eso.

| RTVE

¿Te dieron algun toque de atención por alguno de tus comentarios en la green room?

Jamás me han dado ningún toque de atención. Ni siquiera por los tweets que vinieron después respecto de los pagos, ni nada por el estilo. Lo que pasa que obviamente tu también sabes donde están tus líneas de prudencia o no.

Yo ahí a lo mejor no lo hice bien. Y aunque no me digan "estás castigada", pues estás castigada. No hace falta tampoco hacer una brocha gorda de decir las cosas de forma directa. Pero se me ha amnistiado mucho desde RTVE en general.

Creo que les gusto como profesional porque hay un programa con Mercedes Milá, he presentado una alfombra de los Grammys, me voy ahora a los Goya... O sea creo que hay genuinamente un cariño o a lo mejor estoy volando bajo y nadie se ha dado cuenta, entonces prefiero quedarme ahí.

¿Te sientes como la última superviviente del Benidorm Fest?

Si, soy un poco como Desmon en Perdidos absolutamente. Creo que han sabido leer que ha habido una persona que ha conectado con un segmento de público y que la quieren mantener. Entonces estoy feliz de que así sea.

Y también no sé cuáles son las circunstancias del resto de compañeros. A mi me hubiera apenado mucho no estar este año en la fórmula que fuese. Vendría igual aunque me enviaran en una esquina en la alfombra naranja a hacer tres preguntas. Porque mola formar parte de algo y que sea un poco como tu safe place.

Al final te vas moviendo en muchos entornos. Y para mi "Saldremos mejores", el programa con Mercedes, el Benidorm... son sitios donde yo me siento acogida y creo que conecto bien con el público.

| RTVE

¿Te sientes marca Benidorm Fest?

No solo marca Benidorm Fest, pero si que me siento identificada con los valores y el rollo que se respira aquí, y el tipo de entretenimiento que se emana desde esta franquicia porque va un poco más en mi línea, que no algo más serio.

¿Te sientes conforme con lo que vas a cobrar esta vez?

Cuando a una persona le ofrecen un caché, en este proyecto o en cualquier otro pues asumes si aceptarlo o no. En muchas ocasiones estas por debajo de lo que a lo mejor debieras de cobrar, pero si claro. He tenido mucha reflexión respecto a los pagos y en general de la vida desde que a mi colega Nerea le amputaron la pierna.

Con lo cual en este momento estoy bastante en eje con las cosas. Y claro que me siento muy bien remunerada porque para empezar ya hay una diferencia de lo que está el resto de la sociedad. Entonces horizontalidad máxima y agradecida.

¿No echas de menos que haya más voces reivindicativas en televisión?

Por supuesto! Claro que echo de menos que en general haya más espacios para visibilizar cosas que a lo mejor la gente no tiene ni idea. Hay mucho desconocimiento porque en lo audiovisual no hay espacios para poder echar un ojo a otros segmentos de la sociedad. Cuando entiendes, te ayuda a relajar un poco. Lo que tenemos que hacer es abrir las orejas. Así que si, creo que hacen falta más voces.

¿Qué pasó con la polémica de Fórmula 1?

Pues evidentemente yo estuve viendo la Fórmula 1 en Montmeló, que es un circuito construido hace mucho tiempo y es distinto que en mi ciudad se vayan a hacer inversiones públicas y se vayan a generar espacios para una cosa, cuando hay carencias en Madrid como las hay por ejemplo en la sanidad.

Anunciar esto como un gran logro por mucho turismo que vaya a traer, en realidad es una pequeña y simpática putada. Estuve en Las Vegas recientemente, atraviesa el circuito por medio de la ciudad que como lo hagan aquí vamos a flipar.

| RTVE

¿Crees que RTVE debería plantearse contra la participación de Israel en el festival?

Desconozco cuáles son los mecanismos de ciertas cosas.Yo estudié derecho, y en derecho internacional público cuando tu emites un "me opongo", se levantan miles de movidas diplomáticas. Entonces desconozco en qué punto RTVE puede intervenir para decir nada más de lo que ha dicho ya. Desconozco cuánto y cuándo se puede hacer una presión de estas características. Pero me parece una cuadra.

Aunque sea un festival inundado por la política...

Claro la política lo es todo. Se atraviesa absolutamente. Pero Israel tiene el capital de Estados Unidos detrás. Por eso ha pasado lo que ha pasado históricamente. Ya lo decía una periodista israelita que vamos a flipar cuando veamos en los libros de historia como estaba occidente. Y encima premiarlo me parece un horror.

¿Hay gente que te ha echado en cara tu apoyo al Benidorm Fest cuando participa Israel?

Quiero trabajar. Creo en la franquicia del Benidorm Fest a nivel musical y me centro en poner la energía en un espacio que representa diversidad y a la vez representa también todo el talento que tenemos en España a nivel musical.

Creo que es otra fórmula como de exponer entretenimiento. A nivel individual estoy haciendo lo que puedo dando visibilidad en mis programas, poniendo dinero, y acudir a las manifestaciones.

¿Crees que 'Operación Triunfo' ha eclipsado el Benidorm Fest este año?

'OT' es el gran fenómeno, ha funcionado siempre, sobre todo cuando la dejas respirar un poco vuelve con mucha fuerza. Pero no creo que haya eclipsado, porque solamente es una semana. Pero si creo que a veces las cosas funcionan más concentradas que diluidas en el tiempo. Es mi opinión personal, pero no sé porque se ha valorado así.

¿Cómo te afecta la repercusión que hay en redes por cada cosa que dices?

Como lo que digo me representa, no decirlo me haría sentirme peor. Lamento que haya personas que les moleste, pero me alegro de que se genere un debate. Si todos tuviéramos una opinión de algo igual que ha pasado con 'La sociedad de la nieve' y el canibalismo, qué enriquecidos estaríamos todos.

¡Si mis palabras que no son intencionadas, generan debate o discurso, que lo generen! A mí me afecta menos siete. Para dedicarte a lo que nos dedicamos los que estamos aquí tienes que valer y tiene que ser algo vocacional porque el periodismo independiente no se paga.

Por eso hay que suscribirse a medios. Cuesta mucho estar en un sitio en general, tienes que valer para lo que hagas. Y como dijo Usurla Corberó "gracias a mí que creo que tengo cierta distancia con esas cosas".