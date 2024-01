Miki Núñez: 'Estoy nervioso por 'Jo mai mai', creo que supondrá un antes y un después'

TV3 presenta 'Jo mai mai', su nueva serie musical juvenil protagonizada por Claudia Riera y Miki Núñez. La ficción, ambientada en unas colonias de verano, se estrena este lunes 22 de enero a las 22:05h en TV3 y 3Cat. 'Jo mai mai' trata temas como la amistad y el crecimiento personal, el bullying, las adicciones, la identidad de género y la sexualidad, las redes sociales o la salud mental.

Hablamos con Miki Núñez de esta nueva faceta en su trayectoria profesional, tras conocerlo como cantante y presentador. Nos explica cómo ha vivido su debut actoral en 'Jo mai mai'.

¿Qué papel haces a ‘Jo mai mai’?

Hago el papel de David, un chico que trabaja en la casa de colonias donde acaba trabajando Mai.

¿Es tu primer papel como actor?

Es mi primer papel en ficción, pero yo estudié teatro durante 10-11 años. También, he hecho teatro profesional aquí en Barcelona, y es una cosa que me gustaba mucho. Sin embargo, se me puso la música por delante, y como era farándula y escenario dije 'pues para adelante'.

Me habían llamado alguna vez para algún papel de ficción, pero sin casting por el hecho de ser cara conocida. Y, vivimos en un mundo donde hay mucho intrusismo laboral y no me gustaría ser uno más. Aquí, la suerte es que me hicieron unos cuántos castings para un papel más pequeño. Pero, les gusté y, me dieron un papel algo más relevante.

¿Es el tipo de historia que te gusta ver?

Yo soy usuario de las dos cosas. He sido monitor de esplai y usuario y tengo muy buenos recuerdos de aquella época, me lo pasaba muy bien. Lo guay de la serie, hayas ido o no de colonias, podrán empatizar con los personajes porque e trasfondo de la serie va mucho más allá. Es un aprendizaje o una manera de enseñar cómo es el mundo actual y lo que sentimos los jóvenes actualmente.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de personaje? ¿Ha sido un reto?

Ha sido un reto enorme. De hecho, los primeros días que estábamos ensayando, Mar, Uri y Claudia me ayudaron mucho a entender como crear este personaje. David es muchas veces Miquel de hace unos años, e intenté coger lo que sentía aquellas veces y transmitirlo en la ficción.

¿Crees que es importante crear referentes a la juventud catalana junto con canciones?

Claro, cuando la gente joven consigue encontrar personas en las que se ve reflejado. Que, a su vez, están en la orden del día ja no solo aquí, sino en todo el mundo. Y, además, el incorporar música, puede ayudar a empatizar y entender mejor el personaje y el momento.

El lunes se estrena ‘Jo mai mai’, pero simultáneament, en Prime Video cantan ‘Ecriurem’ en ‘OT 2023’.

Tendré que coger una tablet y muchos klineexs. Es redondo. Recuerdo que el día que fui a ver los chicos a la academia, Noemí me comentó que querían cantar alguna canción mía. Pero, no me avisaron de que lo harían, y cuando me reventó el móvil, me emocioné mucho. Además, es una canción que escribí para ellos. Me hace mucha ilusión.

Llegará un momento en que los lunes emitan ‘Jo mai mai’ y los viernes ‘Eufòria’.

Si, muy contento de todos los proyectos que vengan. Pero, ahora mismo nervioso por ‘Jo mai mai’, creo que supondrá un antes y un después. No solo por mí sino por todas las cosas que hemos vivido este verano.

¿Quieres continuar tu carrera como actor? ¿Has tenido más propuestas?

No, de momento no ha llegado nada. Pero, si hay algo que me interese haré casting, y si me quieren que me llamen, ya está. Lo principal para mí es la música.