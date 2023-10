Francisco Ortiz ('Memento Mori'): 'Hubo la necesidad de llevar las escenas al límite'

Prime Video estrena este 27 de octubre la serie 'Memento Mori'. Basada en la novela homónima de César Pérez Gellida 'Versos, canciones y trocitos de carne' y producida por Zebra Producciones. Este thriller policíaco protagonizado por Yon González, Francisco Ortiz y Olivia Baglivi nos traslada a Valladolid en septiembre de 2010.

Seis episodios donde el inspector de homicidios Ramiro Sancho será el encargado de investigar el asesinato de una joven y capturar a su asesino.

¿Qué os atrajo de vuestros personajes para interpretarlos? ¿Cómo los describiríais?

Yon González: A mí lo que me atrajo fue hacer algo completamente diferente a lo que había hecho en mi carrera. Irme a lo opuesto, a lo malo, ya que toda la vida he hecho de ético y moral. Con este había hueco para poder hacer una creación de personaje con un montón de detalles, que estén justificados y que tengan un porqué.

| Prime Video

Olivia Baglivi: A mí fue tratar de ponerme en la piel y en la cabeza de alguien tan audaz y a la vez tan complejo. Alguien que tiene una relación con el riesgo tan estrecha. Una persona que está todo el rato poniéndose al límite, lo encontraba muy interesante de interpretar.

Francisco Ortiz: En mi caso, la honestidad del personaje, lo de frente que va. Que es alguien que le cuesta mucho esconder sus sentimientos y empatizo mucho con él.

¿Cómo os preparasteis para lidiar con temas tan oscuros como los que se exploran en la serie?

Francisco Ortiz: En mi caso la oscuridad viene de fuera del personaje. Enseguida fui encontrando claves del personaje que creo que cualquier persona poniéndose en esas mismas circunstancias puede llegar a comportarse de la misma manera.

Olivia Baglivi: Violeta viene de estar toda su vida luchando contra esa oscuridad que a ella le resulta tan interesante. Pero conoce a Augusto y decide volver a involucrarse en donde ella por naturaleza vibra.

| Prime Video

Evidentemente en mi vida no tengo nada que ver con eso, pero no me resultó tan complicado. Creo que la construcción del personaje está ahí, tiene una conducta en general que viene de una condición de la que ella es esclava.

¿Cómo describiríais la dinámica entre vuestros personajes?

Olivia Baglivi: En nuestro caso, tiene que ver con la química y con esas atracciones fatales que deseando quererlas, suceden. Creo que eso para una escena es un tira y afloja bastante interesante. No quiero, pero no puedo dejar de hacerlo y de evitarlo.

Por otro lado, es una relación compleja y un vínculo bastante adictivo, no tiene nada que ver con el amor. Si no con una admiración hacia Augusto, quien es capaz de vivir su vida en libertad y hacer lo que le dé la gana. Y ella no.

Francisco Ortiz: Sancho vive las cosas desde lo general a lo concreto. Empieza preocupado por un asesino que está poniendo en jaque la ciudad y poco a poco esa persecución se vuelve más personal. Dista mucho de querer proteger a una ciudad, sus ambiciones se vuelven mucho más personales.

Hace un año estabais con el rodaje. ¿Cuál fue la escena más desafiante o complicada a la hora de rodar? ¿Por qué?

Francisco Ortiz: No queremos hacer spoiler, pero hubo partes muy complejas a la hora de concebirlas. Hubo siempre la necesidad de llevar las situaciones al límite y evidentemente eso va generando problemas.

"Memento Mori" es una frase latina que significa "recuerda que morirás". ¿Cuál es el significado de "Memento Mori" en el contexto de la trama?

Yon González: Es la conclusión de mi personaje.

Olivia Baglivi: Es uno de los mantras. Es interesante porque creo que en la serie según qué personaje coge ese mantra, lo lleva un poco a su universo. Yo me di cuenta rodando.

Para mí "Memento Mori" no deja de ser "vida solo hay una". En el caso de Violeta, cuando empieza a desquitarse permitiéndose sacar el animal que lleva dentro.

| Prime Video

¿Cómo fue el proceso creativo junto a los directores para trabajar esos personajes que ya estaban definidos en la novela y pasarlos en la ficción?

Yon González: Gracias a los directores que hemos tenido, nos han dado un hueco, nos han escuchado. Han luchado por las ideas que han surgido, han tomado riesgos.

Y ha sido maravilloso que haya habido esas apuestas de riesgo, y se haya apostado. Gracias a eso ha salido ese resultado tan bueno en "Memento Mori".

¿Qué tiene esta serie para que destaque entre las otras series del mismo género que existen en la plataforma?

Yon González: En este caso pienso que los personajes sí que están bien explicados. Desde el principio el espectador sabe quien es el asesino, con lo cual no tienen porque estar investigando nada ni van por delante del protagonista que va detrás del malo.

En cada capítulo, acabas con ganas del siguiente. Así que ganas de ver vuestra respuesta y ver si realmente os gusta.

| Prime Video

Ahora estáis promocionando "Memento Mori", pero ¿cuál sería el género o el tipo de personaje que os gustaría explorar en futuros proyectos?

Yon González: Esta línea está muy bien. En los guiones da igual quien sea el bueno o el malo, si no el poder trabajar con personajes que están bien escritos.

Un buen guion como en la película "El padre" de Anthony Hopkins, esa montaña rusa emocional. Proyectos así.

Olivia Baglivi: Que mis personajes me sigan inspirando y me sigan dando quebraderos de cabeza. Ya no solo el personaje sino también el guion. Proyectos que me involucren y que me obliguen a poner la cabeza pensante y el corazón, que sean exigentes para mi como creadora.

Francisco Ortiz: Todo lo que sea relacionado con la fe me interesa mucho. Creo que vivimos en un mundo en qué estamos perdiendo la esperanza y cada vez hay menos cosas a las que agarrarnos. Vemos el fin del mundo cerca y hay mucho que contar con lo relacionado con la esperanza, el alma y el interior de las personas.