Paco Cabezas ('La Red Púrpura'): 'Termina en un lugar muy alto, trágico y violento'

Tras el gran éxito de ‘La Novia Gitana’, atresplayer ya ha estrenado los tres primeros capítulos de 'La Red Púrpura', adaptación de la segunda entrega de la saga de Carmen Mola. Nerea Barros vuelve a ponerse en la piel de Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC.

Hablamos con Paco Cabezas, director de 'La Red Púrpura', y Elena Barros, protagonista de la serie.

¿Estáis nerviosos ante el estreno de 'La Red Púrpura'?

Paco Cabezas: Estamos muy contentos y muy orgullosos. En cine lo suelo pasar peor, pero aquí 'La Novia Gitana' ya existe y estoy tan orgulloso de la recepción que ha tenido y sé que la gente que la ha visto y la gente de la televisión que la ha visto me ha dicho "'hostias, está mejor que la primera, cómo puede ser.

Tienes la sensación de que estás dejando un bebé en la puerta de una casa y dices a ver si lo cuidan bien y no le dan una paliza, pero esta vez el bebé es como Chucky, viene con un cuchillo. Es un bebé que sabe defenderse.

Nerea Barros: Le ponemos el alma y el corazón a todo, pero es cierto que estamos mucho más relajados. El año pasado estaba mucho más nerviosa porque no sabes qué va a pasar, has trabajado mucho y no sabes cómo se va a recibir.

Este año lo hemos dado todo, lo hemos pasado muy bien y aquí ya no hay presentación. Del uno al ocho dices 'no vas a entrar ahí' y el siguiente es peor. Es como un in crescendo todo el rato porque es muy potente. Tengo ganas de ver el feedback, pero sobre todo de ver qué ve cada uno y qué siente cada uno cuando la está viendo.

Paco Cabezas: Como no hay que pasar tiempo presentando a los personajes, va a saco. Los primeros tres minutos del capítulo empiezan ¡hostia! y creo que nunca he rodado unos 20 minutos tan intensos como los del piloto de la segunda temporada. Y luego va en ascenso.

Era precioso, tuve una sensación posparto tras ver el final, que deja un enganche para una posible tercera temporada. Fue muy bonito ver cómo las dos temporadas tienen tanta fuerza juntas. Tengo la sensación de haber hecho ocho películas, 16 películas, pero es una sensación muy bonita de decir 'ahí está'.

¿Cómo combináis las escenas de acción con las más relajadas?

Nerea Barros: Yo creo que aquí hay mucha acción y puntos de intimidad. Toda la serie es así, es puntos de intimidad y luego bueno, el intermedio que es la BAC, con ciertas cosas que están, pero son todas muy intensas, incluso en los momentos de intimidad.

Y algo que ha pasado en 'La Red Púrpura', que tiene un factor muy positivo en la trama, es que el espectador va a empezar a conocer a los personajes muchísimo más. Es muy diferente a la primera en eso, porque se definen muy poco. Elena es muy áspera y no se entiende mucho hasta el final, porque es una antiprotagonista, siempre contenida. Sabes a lo que se dedican, pero no sabes quiénes son.

Aquí empatizas con cada uno de ellos porque empiezan a aparecer los colores de los personajes e intervienen activamente en cada momento. Empieza a haber tensiones muy grandes en la BAC. Elena está a punto de perder todo, cuando es la única familia que tiene.

Son muy interesantes los momentos tranquilos, al igual que la acción, que no para. En 'La Red Púrpura' pasan cosas tremendas. Hay cosas que ocurren que no te lo ves venir. Gracias a la capacidad artística que tiene Paco, es todo muy elegante y bonito, vemos algo muy gore y fuerte, que toca muchísimo, pero también es muy bello y está rodado muy bonito. Son tan fuertes las emociones y están tan bien construidos los personajes, que creo que eso hace que todo se lleve muy bien.

¿Cómo habéis vivido el feedback de 'La Novia Gitana' dentro y fuera de nuestras fronteras?

Paco Cabezas: Nos hubiese gustado que se hubiese visto más en Estados Unidos y en más países. Por temas de compañías están esperando a tener las dos temporadas para moverla internacionalmente, pero el feedback a todos los niveles ha sido fantástico.

Siempre tienes miedo por las comparaciones con la novela, pero nos han dado tanta libertad los autores originales, que lo bonito de 'La Red Púrpura' era expandir los personajes más allá de lo que estaba escrito. Y encontrar los límites de la violencia y la acción, que son cosas que he hecho en esta serie que no había hecho nunca.

La gente que la ha visto nos ha dicho que en esta Nerea está mucho peor. Estamos muy orgullosos, tengo la sensación de haber terminado algo y pensar que ya está completo.

La serie está renovada, Paco, estarás en la tercera temporada?

Paco Cabezas: Depende mucho de la recepción de la serie. Me apetece mucho ver la reacción de la gente a la segunda temporada porque la terminamos en un lugar muy alto, muy trágico y muy violento. Hemos cambiado el libro para enganchar con la tercera temporada y nos encantaría volver.

Además, que los personajes hayan crecido tanto en referencia a lo que era la novela es algo que hace que de repente pidan también otras cosas. Entonces es una cosa curiosa, está fuera de tu control. Los personajes tienen mucha vida y eso hace que una serie funcione. Cuando ves 'Succession' te enganchas por los personajes, porque les coges cariño.

No se donde nos va a llevar esa tercera temporada, hay un libro de referencia, pero tengo muchas ganas de dejar a la gente con ese caramelito con el final de la segunda.

¿Cómo valoráis la confianza de atresplayer renovando la serie antes de estrenar?

Nerea Barros: Es un privilegio que atresplayer, Atresmedia y Diagonal tengan esa confianza tan grande. Para mí, como actriz, estar aquí y poder hacer esta serie, a un nivel tan grande como actores con Paco.

Yo intentaba cuidar a todo el que viniera, aunque lo hiciera solo un día, que es muy difícil en un proyecto tan grande, Paco lo hace igual o mejor. Nunca he tenido una marca en el suelo, porque al llegar tenemos ensayos, que es algo muy difícil en un rodaje. Ensayamos en set, donde improvisamos hasta encontrar lo que queremos encontrar. Siempre nos ponemos a favor de la luz, nunca nada está a favor nuestro.

Paco Cabezas: En un rodaje siempre hay mucha tensión. En las grandes películas de la historia del cine, no son los planos los que recordamos, nos acordamos de las emociones. Recordamos la cara de la actriz transmitiendo algo. Hay que trabajar a favor de eso, no para el director de fotografía que quiere que de la luz en una esquina. Nuestro director de fotografía es maravilloso.

Nerea Barros: Paco decía: a la luz que le den por saco. Y Andreu, el director, decía: vale. Pocos directores de fotografía lo entienden. Luego me pedía favores y yo también se los hacía, era algo recíproco. Es muy bonito poder trabajar así y eso genera que haya un peso muy fuerte.

Hay una secuencia en la que Orduño tiene que pegar a un personaje muy importante para él. Tras hacerlo una vez, Vicente dice que no puede pegarle más, que no podía seguir ese guion. Yo desde la primera secuencia quería hacerlo, pedí a Paco hacerlo yo y cambiamos el texto e improvisamos y salió todo. Eso no sale si no ensayas y si no tienes esa libertad de poder equivocarte y reconducir.

¿Cómo ves la huelga de guionistas?

Paco Cabezas: Tiene que salir lo que se ha negociado con la Writers Guild of America (WGA) pero me parece que hay que aplaudir a los guionistas y a los actores. Los directores somos una panda de pusilánimes que al final dijimos sí en seguida a lo que nos ofrecieron. Yo voté en contra, pero al final salió a favor.

Han tenido mucha valentía de aguantar. Tengo compañeros guionistas de Hollywood que lo están pasando mal, que están perdiendo sus casas. Ojalá que lo que salga es que Netflix y las grandes plataformas van a compartir sus datos y que si una serie se ve mucho que eso repercuta en que actores, guionistas y directores tengamos algún tipo de beneficio. A ver si se soluciona ya del todo. Tiene buena pinta y ahora estoy deseando hacer un próximo proyecto con Nerea aquí en España y a la vez mi manager está 'ya se ha acabado la huelga, venga, vamos'.

Nerea Barros: ¡Pero yo también hablo inglés! Tengo que hablar con tu manager.