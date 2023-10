María Galiana ('Cuéntame'): 'Haber visto crecer a Ricardo me ha dado una pena enorme'

Todo lo bueno se acaba. La serie más longeva de nuestra televisión dice adiós para siempre. El principio del fin de ‘Cuéntame cómo pasó’ se estrena este miércoles, 18 de octubre, a partir de las 22:45h en La 1 de Televisión Española. Una temporada final compuesta por siete capítulos protagonizados por los siete personajes protagonistas de la serie y que prometen, tras 22 años en emisión, muchas emociones para los fanáticos de la serie.

María Galiana y Carmen Climent, abuela y nieta en la serie, atienden a TVienes horas antes del dramático final de uno de los personajes más queridos de la ficción patria. La eterna Herminia quita hierro al final de la serie y de su personaje: “Se ha acabado. Ya está. Punto. Como pudo acabar mi experiencia, por ejemplo, universitaria. No pasa nada”.

María, ¿qué te llevas de ‘Cuéntame cómo pasó’?

María: 22 años de trabajo, fundamentalmente. Una casa en la playa y dos en la sierra. Estoy muy satisfecha de mi trabajo. Pero al mismo tiempo también, si tenemos en cuenta que empecé con 65 años y ahora tengo 88 años, y que en 22 años no he hecho más que, en este caso en televisión, el papel de abuela, a mí personalmente me parece desperdiciado. No el papel de abuela sino mi corta carrera como actriz.

Yo lo digo siempre, estoy encantada de ser la abuela de España y todas esas cosas. Pero también me hubiera gustado ser madre coraje, ser la madre de Hamlet y hacer 80.000 papeles de mujer mayor. Ahí está mi oficio como actriz, mi entrega y mi verdad, porque yo la abuela la he hecho absolutamente con verdad, cosa que como actriz me da una satisfacción extraordinaria.

Ni soy abuela cariñosa, ni soy, por supuesto, inculta, soy una persona universitaria, ni tampoco soy de pueblo, ni nada de nada. No tengo nada que ver con Herminia. Ahora bien, si yo he sido capaz de dar esa calidad que la gente aprecia y por lo que la gente me quiere, yo bendita sea mi alma, estoy encantada de la vida. Pero es un contraste muy grande estar 22 años con ese papel.

Carmen, no sé si al ser una de las últimas incorporaciones de la serie te has podido quedar con un poco más de ganas de ‘Cuéntame’...

Carmen: Sí, bueno al final son cinco años que tampoco son pocos. Creo que es un personaje que no tiene fin y siempre puedes descubrir cosas nuevas tanto como actriz como dentro del personaje. Me he quedado con ganas pero bueno, con esta temporada hemos cerrado todo desde el corazón… Entonces, con este broche final hemos cerrado bien el personaje. Así que me he quedado con ganas pero mucho más feliz.

María: Además, ella podría empezar otra serie con Jorge (Carlos Serrano), su pareja en la serie.

Carmen: Sí, sí, además es maravilloso trabajar con él.

María, ¿cómo ha sido desprenderse de un papel que le ha supuesto 20 años de su vida?

Se ha acabado. Ya está. Punto. Cómo pudo acabar mi experiencia, por ejemplo, universitaria. No pasa nada. Me jubilé como profesora, no tenía alumnos y no tenía esa satisfacción de llevar a cabo mi vocación, que era la docencia realmente.

Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Una cosa que me encanta, que es trabajar como actriz, fantástico. ¿Ha terminado este ciclo? Fuera. ¿Hasta dónde? Pues mira, yo pongo de ejemplo a Michael Caine, que dice que con 90 años se va a jubilar. A lo mejor yo también, o no, no se sabe. Pero ahí estoy, al pie del cañón.

Carmen, ¿con qué escena de estos cinco años te quedas?

Pues todavía no ha salido pero la última que grabamos… es que nos vamos a acordar toda la vida de la última secuencia que grabamos. De las que ya están emitidas, la primera mía cuando fui a votar. Es una de las que no voy a olvidar nunca porque es la primera secuencia, que yo estaba más mirando las grúas, el plató… Yo estaba flipando.

¿Os habéis llevado algún recuerdo del decorado?

Carmen: Sí, yo tengo el DNI de María Alcántara y tengo la primera foto que pusieron mía en el salón.

María: Yo me he quedado únicamente con una foto que estaba encima de uno de los muebles del famoso salón-comedor, en la que estoy, joven, joven, joven, hace 22 años con Carlitos de 7 años, la abuela y el niño. Esa la tengo en mi cuarto de mi casa.

¿Cómo fue el regreso de Ricardo Gómez esta temporada?

María: Haber visto crecer a Ricardo me ha dado una pena enorme, de que no siga siendo un niño chiquitito, porque para mí es el que vale. Después ha ido creciendo, creciendo, creciendo…

Ha hecho muy bien en irse, porque nada más que se fue, hizo una película por la que lo nominaron al Goya y luego ha hecho dos series, la última esa de ‘La Ruta del Bakalao’. Ahora va a dirigir él una película que tiene ya incluso presupuesto y que ya se la están promocionando. Pues hijo, hiciste muy bien en irte.

Él consintió en volver para protagonizar el capítulo que es el suyo, naturalmente. Elena también ha vuelto, claro, solo para hacer ese capítulo, las 4, 5 o 6 secuencias que salen en el capítulo como protagonistas. Ricardo ha vuelto y ha hecho su capítulo. Como Carmen, Irene, Pablo, Ana, Imanol y yo.

Carmen, a raíz de tu salto a la primera línea televisiva con ‘Cuéntame’, ¿ahora notas más que tienes más proyectos en el horizonte, como actriz?

Sí, bueno, al final es un escaparate enorme. También esta profesión, como bien me decís todos, es de fondo, y la realidad es que siempre hay momentos altos y más bajos, pero sí, por supuesto, es un escaparate enorme y me ha abierto la puerta a que me conozcan muchísimo más.