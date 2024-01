Claudia Riera: 'Itziar Castro estará siempre presente en mi vida, la echo de menos'

TV3 ya ha estrenado 'Jo mai mai', su nueva serie musical juvenil protagonizada por Claudia Riera y Miki Núñez. La ficción, ambientada en unas colonias de verano, se estrena este lunes 22 de enero a las 22:05h en TV3 y 3Cat. 'Jo mai mai' trata temas como la amistad y el crecimiento personal, el bullying, las adicciones, la identidad de género y la sexualidad, las redes sociales o la salud mental.

Hablamos con su protagonista, Claudia Riera, para conocer más detalles de la nueva serie juvenil de TV3 , así como conocer como ha sido afrontar su primer papel protagonista.

¿Podemos decir que estamos delante del nuevo ‘Merlí’? ¿En qué se diferencian?

Yo no he visto ‘Merlí’, así que es complicado que lo compare. Es una serie que no pasa en un instituto, es en la naturaleza, así que fotográficamente es diferente. A nivel de actitud, actividades, y lo que podrán disfrutar de la serie, no tienen demasiado en común.

| 3Cat

¿Y con ‘Les de l'hoquei’?

Es muy diferente. Si es verdad que hay este grupo joven con actividades lúdicas, pero aquí no nos centramos tanto en la actividad, más bien en la introspección del personaje. Sus aventuras, sus contradicciones, ¿Qué les pasa?...

Si hacemos alusión a la repercusión de ‘Merlí’, esperamos que ‘Jo mai mai’ también la tenga.

¿Cómo en ‘Merlí’ también hay una figura importante, la del monitor, para guiar a los jóvenes?

Sí, aquí no tenemos un Merlí, pero tenemos una Mai que es bastante más caótica. La figura de los monitores, sobre todo la de Mai, está para guiar a este grupo de jóvenes que están envueltos en sus contradicciones, en intentar gestionar lo que les pasa, etc. Les ayuda a tener más luz y más herramientas para gestionarse, aunque no es una monitora convencional.

| 3Cat

Sabemos que la música tendrá un papel protagonista en la serie. ¿Habrá un tema por capítulo o cómo serán interpretados y presentados?

Las canciones interpretadas por mis compañeros acompañan sus tramas o las emociones que viven en el momento. No es un musical como lo conocemos, pero es una serie que tiene un acompañamiento musical brutal. Y, ayudará al espectador a entrar en las emociones que viven los personajes.

¿Y, habrá amor en la serie?

Habrá de todo.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de personaje? ¿Ha sido un reto?

Hay algo muy bonito en la serie y es que, en general, hay muchos puntos en los que nos parecemos a nuestros personajes. Y eso hace que sea muy puro. Es algo más profundo, ya que hablamos de mundos interiores

Para mí, no ha sido tanto un reto sino más bien un divertimento. Es un regalo de personaje, es muy divertida porque es muy permisiva. Y, he tenido la suerte que mis compañeros me han dado el permiso, como actriz, de improvisar y darle vida al personaje.

| 3Cat

¿Crees que es importante que los jóvenes tengan referentes en catalán?

Sí, y creo que estos personajes lo serán. Creo que todos nos podemos identificar con ellos, o con alguno de ellos. Y, que sea en catalán es un regalo, porque es una lengua en peligro de extinción. Los que la hablamos y hemos crecido con ella queremos que perdure y que crezca, y que haya cada vez más gente que la conozca y quiera aprenderla.

Has realizado diferentes proyectos con éxito. ¿Estás contenta con tu trayectoria?

Sí, muy contenta. Creo que estoy haciendo una carrera muy bonita, dónde estoy aprendiendo en cada proyecto y estoy teniendo mucha suerte con los compañeros y los equipos. Este año, también he estrenado una película, ‘La mesita del comedor’, que lo ha petado en todo el mundo.

Además, estoy en un momento vital dónde estoy en calma con algo muy bonito conmigo misma. Y, estoy muy ilusionada con ‘Jo mai mai’, ya que es mi primer protagonista, lo estoy viviendo con mucha ilusión y nervios.

| 3Cat

¿Cómo valoras el volver a TV3 ?

Es precioso. Comencé en TV3 con mi primer personaje en ficción, y ahora vuelvo ya no siendo la niña, la pequeña del equipo, la adolescente, sino siendo la monitora. Es redondo, muy bonito.

¿Cómo ha sido trabajar con actores más jóvenes?

Muy chulo. Primero, porque son muy profesionales, cosa que no siempre se da, ya que pueden estar más dispersos, tener otras prioridades o ver la industria desde otro prisma. Ver como ellos viven su primer proyecto, me recuerda lo que me decía Itziar Castro, que ver el proyecto desde unos ojos inocentes con ilusión ante su primer trabajo es emocionante.

| FOX

¿Cómo viviste la pérdida de Itziar Castro?

Itziar para mí es alguien a quien quiero mucho, estará siempre presente en mi vida y la echo mucho de menos.