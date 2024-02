Chiara ('OT 2023'): 'Lo primero que hice al salir fue llamar a Salma y a Violeta'

Chiara se ha convertido en la novena concursante en abandonar la academia de 'OT 2023'. Después de ver sus actuaciones, el público decidió salvar a Lucas, el otro nominado. Encima del escenario, Lucas apostó esa noche decisiva por "I don't want to miss a thing" (1998) de Aerosmith y Chiara por "You oughta know" (1995) de Alanis Morisette.

La gala 10 de 'OT 2023' contó con la novena expulsión, un nuevo nómada favorito de la semana y la elección de los finalistas. Esta semana el público deberá votar entre Lucas, Bea, Martin y Ruslana. Para conocer cómo vivió la nominación y su paso por el programa, hablamos con Chiara, la novena expulsada de 'OT 2023'.

¿Has podido ver lo que han generado tus seguidores para salvarte esta semana?

No he podido mirar mucho porque no he tenido tiempo, pero he flipado bastante con lo que me han contado y con la magnitud. Nosotros estamos tan tranquilos dentro de la academia, sin tener ni idea de lo que está pasando. Y es increíble como la gente que me apoya, ha movido el mundo un poquito.

Estoy muy contenta y agradecida a toda la gente que me ha apoyado. Y cuando tenga más tiempo tengo muchas ganas de ponerme al día.

¿De qué forma te gustaría gestionar el odio que se ha formado por tus seguidores?

Enviando un mensaje de respeto porque al final es un concurso. No dejamos de ser personas, y tenemos que respetarnos entre todos. Son nominaciones, y todos somos compañeros. Yo soy súper compañera de Lucas y todos somos amigos.

¿Entendiste la estrategia de tus compañeros al salvar a Ruslana y no a ti? ¿Crees que te ha podido perjudicar de cara a la expulsión?

El momento de las pizarras es uno de los más duros de la gala y del concurso porque es muy rápido, mucha adrenalina y locura. Y ahí tienes que seguir tu instinto, y aunque cada uno lo ve con sus propios ojos, solo nosotros sabemos lo que vivimos en ese momento. Es una locura, pero de verdad que no me dolió para nada que se decantaran por Ruslana porque somos todos amigos al final.

¿Qué ha significado Ruslana para ti en el concurso?

Cada vez que pienso en que Ruslana está mal por yo no estar ahí, es como que estoy afectada yo también. Porque Ruslana y yo tenemos una amistad que empezó des del primer día. La primera persona que yo vi en la fase dos del casting fue a Ruslana, y comenzamos el concurso juntas. Nos dieron la pegatina una después de la otra.

Es verdad que al principio no nos llevábamos muy bien, pero de repente nos hicimos más amigas. Y ahora es una de las personas de las que más confío. Tenemos una relación súper bonita y una amistad muy pura, y la echo mucho de menos.

Quiero que siga con esa energía. Sé que está afectada, pero es muy duro verla y no poder decirle "vamos, tú puedes, sigue adelante".

¿Qué ha significado Violeta para ti en el concurso y compartir "I kissed a girl" con ella?

Violeta fue uno de mis pilares. Me entendía como nadie, me daba todos los consejos que necesitaba. Somos de esas amistades que nos entendemos y nos conocemos muy bien. Cantar con ella fue súper guay, fue súper divertida esa semana.

La semana de nominación fue horrible, pero la recordaré bien porque pasamos tanto tiempo juntas que no queríamos que acabase. Sabíamos que una se iba a ir, que nos íbamos a separar.

Es una amistad que yo sé que va a durar mucho tiempo. De hecho lo primero que hice cuando entré en el taxi ayer al irme fue llamar a Violeta y a Salma.

¿Qué opinas del shippeo que se ha creado con Violeta y contigo?

En Navidad estuve con mi familia y no vi muchas cosas. Es evidente que cuando vuelves a entrar no puedes controlar lo que han visto tus compañeros. Así que si, te enteras de lo que la gente va viendo, pero Violeta y yo solo somos amigas.

¿Has notado que te ha influenciado el que 'OT' también tenga su parte reality?

La verdad es que yo a veces no me daba cuenta de que me estaban grabando. Y como estás aislado sin teléfono, sigues en tu esencia. Sales tú. Ha sido súper bonito descubrirme a mi misma sin ningún tipo de condicionante. Al final en la vida real, tomas decisiones, pero hay gente que te condiciona. Ahí eres tú, es tu instinto.

Ahí dentro aprendí a tomar mis propias decisiones y a ser yo misma sin sentirme mal, y sin tener que pedir perdón. Yo he sido completamente yo y espero que se haya visto porque me lo he pasado súper bien.

¿Cómo llevaste que Paul te escribiera y te dedicara una canción?

Es muy bonito cuando alguien te compone una canción. Y al final yo siendo compositora, ves exactamente que cuando escribes estás plasmando todas tus emociones. Es un diario para ti y me pareció muy bonito que se abriera de esa manera.

Como compositora a mí también me gusta abrirme de esa manera. Cuando compones te muestras vulnerable, estás contando cosas de tu vida y estás creando arte con eso. Y me pareció muy bonito que me la enseñase unas semanas más tarde. No hay nada más bonito que el hecho de que te dediquen o te escriban una canción.

¿Qué te han parecido las valoraciones del jurado?

Yo me he tomado las valoraciones del jurado de forma totalmente constructiva. Y me han ido bien. Las he tenido en cuenta para mis actuaciones, pero no he dejado nunca mi esencia. Porque yo sé lo que quiero y lo que quiero hacer. Aunque sus valoraciones me han ido muy bien y las he utilizado. En "Mía" Buika me dijo que vocalizará más y lo trabajé, y se trata de eso.

Es un concurso, tienen que valorarte y yo me he quedado con las cosas que me han dicho. También te dicen cosas positivas como en "Kill Bill". Pablo me dijo cosas tan bonitas y me nominaron y no pasó nada porque entendí que les había gustado la actuación y me habían entendido. Y al final tienen que nominar, somos pocos y todo el mundo es increíble.

¿Con qué momento te quedas de todo lo que has vivido dentro de la academia?

La semana en la que hice "Mía", tuve una clase con Abril y ese fue mi momento favorito de todos los que he vivido. Fue súper especial para mí. Me trajo un espejo de vestuario para poder mirarme. Fue un momento de introspección conmigo misma, y marcó un punto de inflexión.

Ha habido crecimiento artístico, pero sobre todo yo he crecido como persona. Soy una persona totalmente diferente a la que entré. Era una niña y ahora salgo una mujer, salgo madura. Y ese momento fue como "voy a quererme a mi misma, voy a quitarme un bagaje que he tenido encima toda la vida".

¿Cuál crees que ha sido el mayor reto al que te has afrontado en el concurso?

Crecer como persona. La semana de "Mía" fue muy especial. Eran muchas cosas: el reto del piano, el reto de lo que estaba hablando la canción... Quería transmitir porque la canción me encanta y me siento muy identificada con ella, con las letras de Belén. Fue un regalo para mí poder cantarla, crecer y poder aprender con la canción.

¿'OT 2023' va a tener himno?

Creo que sí, hicimos la base. Yo estaba intentando tirar del carro porque tenía miedo de irme sin participar en el himno. Porque siendo una de las personas que más componía de la academia, es una de las cosas que más ilusión me hacía. Dejar mi legado en esa canción que iba a representarnos a todos, a los 16.

Era muy especial para mí sacarlo adelante y creo que va a salir porque el sábado hicimos una buena sesión de composición con Vic. Todos participamos, incluso metimos frases de gente de fuera. Yo me acordaba de frases que me habían dicho Salma y Violeta. Y la verdad es que estoy contenta porque creo que al final se va a hacer.

¿Cómo has vivido dentro de la academia que haya tanta diversidad sexual?

Yo siempre he sido yo misma y me gusta hablar de eso. Ahí dentro hablé abiertamente de mi vida. Es solo un aspecto de mi y creo que es importante hablar abiertamente de lo que nos gusta porque al final es algo normal. Se tiene que normalizar. Y este es mi día a día.

¿Cómo viviste la firma de discos? ¿Qué es lo que más te sorprendió?

Lo viví de forma inconsciente. Fue como un sueño, lo viví todo muy rápido. Me quedé agotada después de estar cinco horas firmando y quería volver a la academia. Pero fue increíble el amor que recibí. Era una semana en la que yo necesitaba energia, había perdido la voz y me dio energía para seguir adelante.

Me sorprendió la cantidad de gente que se siente identificado conmigo y con nosotros, y a la que hemos ayudado. Para mí eso es lo más bonito. La gente te conoce, sabe lo que te gusta y lo que no. La palabra para las firmas fue surreal.

¿Si tuvieras que sacar alguno de los temas que has compuesto dentro de la academia cuál sería?

Me encanta hablar de música y de componer. Estoy contenta en como me ha salido el espíritu creativo dentro de la academia. Creo que he evolucionado un montón, componer es entrenarlo. Es muy guay estar aislado y solo tener eso que hacer.

He compuesto canciones que me gustan un montón dentro, y creo que trabajándolas pueden salir cosas muy guays y que a la gente les va a gustar. Al final lo que más quiero es que a la gente le guste mi música, que se sientan identificadas con las temáticas de las que hablo. Eso es lo que más ilusión me hace de todo.

Tengo varias que son mis favoritas. Por ejemplo "Ronda de más" he visto que a la gente le gusta y es una de mis favoritas. También tengo la duda de si traducir las canciones, si no. O dejarlas a medias entre el castellano y el inglés como mi mente.

Estoy muy ilusionada por empezar a trabajar y ver como responde la gente a diferentes aspectos de mi manera de componer. Hemos estado ya con los productores trabajando "Toxic" que es mía y también teníamos la duda de si traducirla o no. Y al final la dejaremos en medio creo.

¿Con qué artista catalán te gustaría hacer una colaboración?

Con Mushka y con Miki. Me quedé muy contenta de cantar "Escriurem" y me encantaría cantar con él. Sería un placer.

¿Te gustaría volver al ESMUC ahora que has salido del concurso?

Es muy difícil entrar. Me parece muy fuerte haber entrado al ESMUC y en el mismo año en ' Operación Triunfo '. Ahora mismo no sé exactamente qué voy a hacer, acabo de salir. Pensaba que saldría y volvería al ESMUC, pero ahora veo que a lo mejor lo tendré que dejar para septiembre.

Lo que está claro es que en algún momento quiero volver, quiero seguir formándome en la música. No hay nada más guay que estudiar y aprender música. Y ahora mismo veo que he estado en la academia aprendiendo y es una oportunidad increíble.

Pero si quiero seguir formándome, quiero volver al ESMUC sea cuando sea. No lo voy a abandonar porque es muy difícil de conseguir y es muy importante para mí aprender música y estudiarla. A mí me encanta aprender.

¿Quién crees que va a ganar esta edición de 'Operación Triunfo'?

No sé quiénes son los favoritos porque no he podido ver nada. Pero yo quiero que ganen mis Marruski, mi Rusli y mi Martin. Me encantaría que fueran primero y segundo. Además tienen 18 años, un año menos que yo y son increíbles. Y me encantaría ver ganar a cualquiera de los dos, sería la ilusión de mi vida de verdad.

¿Qué nos espera de ti en un futuro? ¿A qué género te gustaría enfocarte?

Espero que muchísima música. La música me apasiona, estoy enamorada de la música y de componer, y de expresarme con ella. Yo quiero hacer algo más popero. Creo que tengo una línea a la que seguir. Creo que mis canciones tienen similitudes. Todo es muy pop a lo Chiara.

Me gustaría encontrar un sonido y trabajar con gente que sabe más que yo. Sé que voy a aprender mucho en esta época de mi vida y tengo muchas ganas de empezar a sacar música y a enseñaros quién soy.