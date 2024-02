Albert Espinosa ('El camino a casa'): 'Me gustaría ser presentador de un late night'

laSexta estrena este martes 13 de febrero la segunda temporada de 'El camino a casa', el formato creado y conducido por Albert Espinosa. Esta edición regresa con más emoción y seis nuevos protagonistas.

El escritor se coloca de nuevo en frente de las cámaras para revivir el camino del colegio a casa de Máxim Huerta, Alaska, Norma Duval, David Bustamante, Manuel Díaz El Cordobés y Roberto Leal. Hablamos con Albert Espinosa, para conocer más detalles de esta segunda temporada de 'El camino a casa'.

¿Cómo afrontas esta segunda edición como presentador y conductor del formato?

Ha sido muy divertido. Después de la primera temporada en la que costaba convencer a los famosos porque el programa no existía, la segunda ha ido genial. Muchos se han ofrecido porque les gustaba el formato. Y la verdad es que nos hemos divertido mucho haciéndolo. Cuando lo vas dominando, la gente se divierte y se emociona más.

¿Era así como te imaginabas que se materializaría la idea que tuviste?

Si, la verdad que es idéntico a lo que yo le conté a Pablo Motos y a Jorge Salvador. Recuerdo que nos reunimos después de la primera temporada y ha sido una suerte poder contar con una productora que ha convertido en realidad todo. Es justo lo que yo buscaba.

Grabar entre el colegio y la casa, y que realmente pareciera un camino a casa, que no se viese falseado, sino que fuese a tiempo real. Y lo disfrutamos mucho todos, tanto el equipo como los invitados.

¿Cómo se aborda el viaje emocional para que lleguen a mostrarse como no lo habían hecho antes?

Creo que parte de ello son sus propios recuerdos, los que tienen ellos interiorizados. Cuando llegan al colegio y huelen ese olor, o ven algo que se les había olvidado. O se encuentran a alguien que siempre estuvo en aquel lugar, pero él nunca ha vuelto.

Ese camino que puedes haber recorrido miles de veces, pero que ellos en ese viaje, puedan ver, oler o sentir cosas que quizá se les había olvidado. Yo creo que todos vienen con la idea de que no lloraran ni se emocionaran, pero al final lo hacen, y no porque yo haga algo especial, sino porque es el camino. Con lo cual es un programa donde es fácil que el espectador entienda lo que está pasando en televisión.

¿Cuál es la historia que más te llegó a emocionar o a sorprender de todas las que has grabado?

Creo que la de Máxim Huertas es la más emocionante que he grabado. Hay siete-ocho minutos donde te cuenta que la historia con su padre fue conflictiva. Y es difícil que la gente que haya pasado por algo similar no se sienta emocionado o tocado.

Con Roberto Leal por ejemplo, nos divertimos mucho. Él es tan gamberro de pequeño y cambia bastante de la imagen que tiene como presentador de 'Pasapalabra'. Cada historia tiene algo. Norma Duval es tan inteligente y tan emocional que tiene una fortaleza y una energía que quizá no te imaginas. Alaska ya era una niña igual de decidida que ahora, y lo tenía todo claro.

Y en el caso de El Cordobés, conocemos al adulto que buscaba a ese padre, pero no como lo vivió el niño. Yo creo que el niño lo vivió un poco diferente. Y es una historia que quizá todos conocemos, pero no desde la óptica desde donde nos habla siendo tan pequeño.

En el programa se aborda temas como la superación personal y la nostalgia, ¿cómo influyen realmente los traumas de la infancia en nuestra vida?

Creo que todos somos los traumas de la infancia. Al final los has superado o no, pero los tienes dentro. Y hace que cuando conoces a alguien o te pasa algo, vuelvas a aquello que te pasó de pequeño, que es lo primero que te marcó.

Y creo que este programa se basa bastante en ello. Se trata de encontrar esos traumas y entender como los superaste, en qué se convirtieron o cómo consiguieron sus sueños a pesar del roce de la vida. Y es muy interesante y muy emocional hacer ese viaje para todos los que estábamos en el rodaje.

¿Qué respuesta de la audiencia te ha impactado más?

Como hago más libros y también he sido actor, es cierto que cuando se emitió la primera temporada, aún ahora, la gente me para por la calle. La televisión condiciona mucha y les enamora mucho. La gente que me ha parado, les ha encantado.

Dicen que es un programa tierno, con emociones, y te cuentan su camino a casa. Y es muy bonito ver cómo les lleva a su propio camino a casa. A mí es algo que me gustó mucho, el amor que te da la gente.

¿Qué se espera de esta segunda temporada? ¿Cuáles son las expectativas?

Nos lo hemos pasado muy bien en el rodaje. Mucho humor, mucha emoción. Creo que la gente encontrará lo mismo que con la primera, pero con personajes diferentes, y espero que guste mucho. La verdad que íbamos a emitirlo en abril-mayo, y de repente, lo pasamos a febrero. Que estoy aquí rozando la nominación a los Goya con 'Saben Aquell', y el martes saco libro nuevo. Con lo cual ha sido una semana en la que se ha juntado todo, y ojalá vaya todo muy bien.

Es un programa que es un placer rodarlo, ojalá podamos seguir haciendo temporadas y llenamos una clase entera de alumnos de camino a casa. Por ahora tenemos 12, que no está mal. Sería una clase así pequeña. Es un programa que a mí no me importaría hacer infinitas temporadas porque es muy tranquilo de hacer y muy agradable el conocer gente nueva de esa manera.

¿Qué aspecto crees que nos queda por conocer de Albert Espinosa?

Me encantaría ser presentador de un late night. Siempre he tenido un late night en la cabeza, pero es muy diferente a lo que se ha visto y ojalá cuando acabe 'El camino a casa', lo pueda hacer. Me encantaría porque creo que podría hacer algo novedoso y sería divertido de hacer. Y quizá esa sensación de ser presentador de plató pues no lo he hecho, y es algo que la gente todavía no conoce.

¿Entonces, te gustaría repetir estar delante de las cámaras en otro proyecto de televisión?

Sí, a mí me gusta mucho. Hace muchos años hice de actor en televisión y en teatro, y un día lo dejé porque creo que la vida son faces. Y aun así claro que me gustaría hacer algo de televisión siempre que hubiera acabado 'El camino a casa'.

Para mí es importante compaginarlo con la escritura de guiones, con la escritura de libros, y para mí solo es posible un programa de televisión a la vez. Y ojalá pueda hacer muchos caminos a casa porque lo he disfrutado mucho. Es un programa que he creado con Jorge Salvador y Pablo Motos, y todo el equipo es muy bello. Y la verdad que nos divertimos mucho haciéndolo.