Sale a la luz lo que hizo Naomi en el debate final de 'GH VIP': el feo a Ion Aramendi

Sale a la luz lo que hizo Naomi Asensi justo antes de terminar el debate final de ' GH VIP ' en Telecinco . Pese a ser la ganadora del reality, la que fuese concursante de 'La Isla de las Tentaciones' no fue la gran protagonista de la noche. Otras tramas, como la de Jessica Bueno y Luitingo, tuvieron más tiempo en el debate final que Naomi Asensi.

Esto mismo ya pasó en la final, lo que provocó que, durante el debate, la ganadora señalase al programa: "Sentí que mi final fuese la final de Luitingo y Jessica, como ha sido todo el concurso. Sentí que fue triple victoria, con la trama que nos la han metido con colador o con embudo, como sea. Pero, aun así, he ganado".

| Mediaset

"Madre mía, es que, hasta en mi propia final se sentó Jessica en la mesa. Me dije: 'No gano, porque, contra Maluma...'", sentenciaba Naomi Asensi, despertando el aplauso del público en plató. Un sentimiento que también tuvo durante el debate final, lo que provocó que la ganadora abandonase el plató antes de tiempo.

Y es que, durante la emotiva despedida de Ion Aramendi, se pudo ver como Naomi Asensi abandonaba el plató, mientras el resto de concursantes se abrazaban todos unidos. Lejos de esperar a que las cámaras se apagasen, se pudo ver como salía delante de todos del estudio de Mediaset .

De hecho, en sus redes sociales, Naomi Asensi ya había avisado a sus seguidores que no era la protagonista del debate final de 'GH VIP'. "Os dejo por aquí esta foto de lo guapa que me han puesto, ya que en lo que he grabado hoy a lo mejor no me veis", escribió junto a una fotografía de su estilismo.

| Mediaset

Recordamos que el debate final de 'GH VIP' no consiguió funcionar en audiencias, al marcar un 8,4% y 649.000, junto a 2,3M de contactos. Con estos datos, fue la tercera opción de la noche, muy por detrás de 'El Peliculón' de Antena 3 y la Gala Inocente, Inocente en La 1 .