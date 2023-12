Jessica Bueno estalla como nunca en 'GH VIP' por defender su relación con Luitingo

Entre Jessica Bueno y Luitingo ha habido ya más que amistad. En el debate final de 'GH VIP', han hablado de un beso, pero no han querido entrar en detalles. “Las cosas poco a poco, no se puede decir ‘somos novios’, va surgiendo”, explicaba la modelo a Ion Aramendi.

"Había que comprobar si el feeling… si éramos amigos nada más o no", añadía Jessica Bueno. Tras su explicación, Pilar Llori exigía una disculpa a la modelo, por llamarla celópata tras su ruptura con el concursante.

Era la primera de muchas críticas ante las que Jessica perdía la paciencia y dejaba las cosas muy claras. Y es que, Pilar Llori, que tuvo una relación con Luitingo, acusó a su ex de comportarse con Jessica tal y como hizo con ella. Jessica siempre dijo que eran solo amigos, pero ahora ambos confirman que están ante el inicio de una historia de amor.

| Mediaset

Carmen Alcayde se quejaba entonces de que ambos les han “echado los perros” por sospechar que eran más que amigos. Era entonces cuando Jessica acababa por perder la paciencia: “¡Si sois vosotros los que no paráis de hablar de nosotros cojones! ¡Vale ya!”

"Lo que he vivido lo he vivido yo, yo sé lo que siento, cómo actúo y actúo como me da la gana. ¡Nadie de vosotros me lo tiene que decir!", se quejaba Jessica Bueno. Sin embargo, Naomi le recordaba sus propias palabras: "Decías que no, nos has dicho de todo por insinuar que había algo y luego había algo ¡Has mentido a todo quisqui!".

| Mediaset

Y es que la modelo se defendía alegando que no sabía lo que sentía en ese momento. "Es como lo he sentido, yo no sabía que desde fuera se viera así tan bonito y tan intenso", decía tras ver vídeos de su historia de amor en 'GH VIP'.

Por su parte, Luitingo confesaba que se enamoró desde el principio de Jessica Bueno y el zasca de Laura Bozzo era inevitable: "¿Entonces para qué estuviste con Pilar?". Él se justificaba, al principio lo veía "imposible" con lo que “aparcó” la historia, pero su compañera insistía: "Esto parece una novela turca". "No es nuestra culpa que parezca eso", se quejaba Jessica.