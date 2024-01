La polémica nueva pareja de 'La Isla de las Tentaciones': así ha sido su presentación

El regreso de 'La Isla de las Tentaciones' está a la vuelta de la esquina y una de las parejas ya se ha convertido en la gran protagonista. Telecinco ha estrenado los especiales 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones', donde ha presentado a las parejas y a los tentadores y tentadoras. Y una de las que más ha destacado ha sido Andrea y Álvaro, con 18 y 26 años, que prometen dar mucho juego en el reality.

"Lo conocí en la casa de su primo, apareció con su pareja, pero yo creía que era su madre. Me quedé pilladísima, porque es muy guapetón. De repente, vi que se dio un beso con ella y me dije: ¡qué pasa aquí!", explica la joven en el vídeo de presentación.

| Mediaset

"Volvimos a hablar, estuvimos juntos y al mes siguiente, me entero de que estaba hablando con la panadera de mi barrio. ¡Pero si todo mi barrio se ha hincado a la panadera!. Busqué a la pandera y los dos me dijeron lo mismo: que estuvieron jugando a la Play, al Call of Duty", añade Andrea como anécdota, narrando que a raíz de eso rompieron la relación.

"¿Sabes lo que pensé en ese momento? Ahora voy a volver con él, voy a hacer que se tatúe mi nombre en grande. Después de que se tatúe, voy a dejarle: ¡a tomar por el culo!. Así se queda con todo mi nombre en grande, como si fuera un caballo marcado", ha explicado ella, mientras que Álvaro enseñaba el tatuaje que tiene en el hombro. "Y es lo que hice. Lo que pasa es que, después, me enamoré y ya... Bueno, lo sabía. Mi madre me lo decía", concluye.

De este modo, Andrea está muy nerviosa por participar en 'La Isla de las Tentaciones', pero Álvaro la intenta tranquilizar: "Tengo tu nombre tatuado, tengo tu cara tatuada, me voy a acordar de ti toda mi vida".

"El nombre se hace un láser y para fuera, la cara le metes tres maquillajes y ya no soy yo, es la vecina de en frente, así que vamos a hablar claro... Para ti no es lo mismo que para mí, que es tu tercera relación, que tienes 30 años ya en los cojones y yo tengo 18 años de mierda. No sé controlar mis sentimientos porque eres mi primera pareja, ahora mismo me veo al borde de un precipicio", le responde ella con mucha gracia.