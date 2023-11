Pilar Llori rompe su silencio: cuenta toda la verdad sobre su gran mentira en 'GH VIP'

Pilar Llori rompe su silencio tras ser expulsada de 'GH VIP' y aclara una de las grandes mentiras que han sobrevolado su concurso. En los últimos dos meses, mucho se ha especulado sobre las relaciones de la joven. Pilar Llori, que mantuvo en 'GH VIP' una relación con Luitingo, aseguraba tener novio desde hace diez años, algo que no encajaba con haber participado en un reality de parejas recientemente.

Pilar Llori participó hace poco más de un año en un reality llamado 'FBoy Island' de HBO Max, en el que acudía a buscar pareja. "Yo vengo buscando un chulo con buen corazón", decía en su presentación. Además, también aseguraba que había tenido hasta cuatro novios, algo que sorprendía al tener tan solo 26 años.

"Quiero aclarar el tema de mis novios, que parece que no se ha entendido mucho mi relación de diez años por el reality en el que había estado. He tenido cuatro novios, que es lo que dije, pero tengo 26 años y tuve mi primer novio con 14 en primero de la ESO. Luego he tenido dos relaciones que eran novios serios, porque se forjó así con la otra persona, pero todo lo serio que se puede tener con 16 años", explicaba Pilar Llori.

"Después llegó Miguel, que estuve ocho años seguidos con él, pasó lo que pasó y me salió el reality. Me fui un mes a grabar a Sri Lanca 'FBoy Island' y cuando salí volví con Miguel y estuve otros dos años. Por eso en total son diez".

"Quería explicarlo porque nadie lo ha entendido y se ha especulado muchísimo. No tendría que haber dicho cuatro novios, tendría que haber dicho uno, pero son cosas que se dicen. El primer amor y luego otros dos que tuve con 15 y 16 años, todo lo más serio que se puede tener con esas edades", concluía la concursante de 'GH VIP'.

Luitingo engañó a Pilar Llori en la casa de 'GH VIP'

Tras empezar una relación con Luitingo en la casa, Pilar Llori decidió romper la relación con su novio. Sin embargo, todo era una farsa por parte del cantante, que la dejó tan solo salir de Guadalix de la Sierra.

"Yo salí de allí con otros pensamientos y otras cosas, el pensamiento que tengo con ella es que le vaya todo genial. Sin embargo, no tengo el sentimiento para conocerla como otra cosa o tener una relación con ella", confesaba Luitingo sobre su relación con Pilar. Algo de lo que hablaba también Pilar: "No era lo que me esperaba para nada, la que ha ido de verdad soy yo y ha jugado conmigo, estoy en shock".

"En ningún momento me he arrepentido en lo que he hecho con Pilar, pero siempre he sentido una amistad especial con Jessica", decía Luitingo. El cantante, además, quiso dejar claro que no ha jugado en ningún momento con Pillar. Sin embargo, en los últimos días se ha dado cuenta de que le "encanta estar con Jessica".