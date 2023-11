Jessica Bueno rompe a llorar en 'GH VIP': hace la petición más esperada a la audiencia

Jessica Bueno está viviendo uno de sus peores momentos en la casa de 'GH VIP'. En las últimas semanas, la concursante ha perdido a varios de sus grandes apoyos en el reality, como Marta Castro o Luitingo. Es por ello que se ha acercado al confesionario para pedir la repesca del joven, sin saber que esa posibilidad está sobre la mesa.

“Hoy estoy mal, han pasado tantas cosas… La casa se ha quedado vacía de golpe. No quiero estar así, necesito encontrar una motivación, algo que me haga estar feliz aquí dentro. Personas alegres como Luis me hacían tanto bien…”, comenzaba diciendo Jessica Bueno entre lágrimas en el confesionario.

| Mediaset

Unas declaraciones que han acabado pidiendo que Luitingo vuelva a la casa de ‘GH VIP’: “Él alegraba esta casa, a todos. Era tan alegre, tenía un desparpajo que tenía la casa entretenida, porque era tan cariñoso, como muy de casa. Si hacéis repesca, creo que quien debería entrar es Luis. Creo que el público no se arrepentiría… Nos alegraría mucho a todos y a mí sobre todo”, decía la joven sobre el cantante de Triana.

Estas palabras ponen en una situación complicada a Jessica Bueno respecto a su novio. Recordamos que Luitingo dejó a Pilar tan solo salir de 'GH VIP', declarando su amor por Jessica: "En ningún momento me he arrepentido en lo que he hecho con Pilar, pero siempre he sentido una amistad especial con Jessica". El cantante explicaba que se había dado cuenta de que le "encanta estar con Jessica".

De hecho, Jessica Bueno desveló que Luitingo le tocaba por debajo de las sábanas, algo que él, sin embargo, desmintió. "Yo en la vida he tocado a Jessica y ella en la vida me ha tocado a mí". No obstante, Luitingo confirmó que si ha podido verle excitado en algún momento en la casa sin querer.

| Mediaset

En cuanto a la repesca, son pocos los detalles que ha desvelado 'GH VIP'. Por el momento, el reality ha emplazado a los espectadores ha conocer toda la mecánica durante la gala del jueves, presentada por Marta Flich. Se desconoce quién optará a la repesca y cuántas plazas habrá.