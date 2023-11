Mtmad estrena un nuevo reality, protagoniza por la familia de Jorge Cyrus

Mtmad sigue apostando por nuevos formatos y lanza un reality protagonizado por Jorge Cyrus y su familia. Se trata de un influencer que tiene casi dos millones de seguidores en TikTok, un canal en Mtmad titulado ‘Mi vida es un Cyrcus’ y participó en ‘Celebrity Game Over’. Esta es la tarjeta de presentación de Jorge Cyrus, protagonista de ‘Los Cyrus in the city’, nuevo docureality que Mtmad ofrecerá cada jueves, y que mitele PLUS estrenará 24 horas antes.

En ‘Los Cyrus in the city’, Jorge, que ha regalado a sus padres y a su hermano un viaje a Madrid para que conozcan la ciudad en la que reside. Mostrará a su familia cómo es su día a día como tiktoker y recorrerán lugares de la ciudad donde nunca habían estado. Realizarán compras, se sumergirán en experiencias de lujo, visitarán museos y hasta realizarán un cambio de look.

| Mediaset

También habrá espacio para hablar de asuntos que les afectan como familia. Tratarán la adolescencia de su hermano pequeño, los problemas de Jorge en el amor o los conflictos de pareja de sus padres, entre otros. Además, Los Cyrus estarán acompañados en su viaje por los mejores amigos de Jorge, también tiktokers e influencers.

| Mediaset

‘Los Cyrus in the city’ se une a 'Un cuento imperfecto', formato protagonizado por Claudia Martínez y Mario González, o el podcast de actualidad sobre influencers 'En todas las salsas'. Uno de los últimos podcast estrenados ha sido ‘Te entiendo, bro’, protagonizado por Noel Bayarri, Diego Matamoros, Jay Mengeli y Tote Fernández. En cada entrega, los cuatro influencers conversan con naturalidad y humor sobre cuestiones que preocupan a los hombres de su generación: relaciones de pareja, paternidad, trabajo, inseguridades o imagen personal.

En cuanto a los canales, también funcionan con fuerza 'Ahora o nunca by Danna Ponde', 'Va de mi by Gala Caldirola' o 'Bi happy by Steisy y Pablo'. También 'Para mí by Lucía Sánchez','Al natural by Sheila González', 'Vienen curvas by Naomi Asensi' o 'En estado puro by Tania Déniz'. Así como 'Cuando nadie me ve by Laura Casabela', 'Inesperado by Sandra Férriz' o 'Juntos y revueltos by Patri y Lester'.