El padre de Luitingo manda por sorpresa un mensaje a Jessica Bueno en 'GH VIP'

Sele Romero es la persona más importante en la vida Luitingo y así lo ha reiterado muchas veces el finalista de ' GH VIP '. El cantante solo tiene palabras de admiración, cariño y gratitud hacia su padre. Ha sido durante muchas galas y debates su defensor en plató y continúa siéndolo en las redes sociales, donde le ha mandado un mensaje a Jessica Bueno.

Y es que Jessica Bueno ha sido la elegida por Luitingo para ser su jefa de campaña. Junto a una foto en la que aparecen juntos, abrazados y sonrientes en una de las pausas publicitarias de la pasada gala, Sele le ha dicho a Jessica que su hijo no habría podido elegir a una jefa de campaña mejor para conducirlo hasta la victoria en 'GH VIP'. Recordamos que también han llegado a la final Michael Terlizzi, Naomi Asensi, Albert Infante, Laura Bozzo y Carmen Alcayde.

| Instagram: Jessica Bueno

"Jessica, ¡a por todas!", ha añadido Sele en su publicación. Un mensaje que la modelo ha recogido en sus stories con un emoji de la carita rodeada de corazones. Por lo tanto, la modelo ha agradecido este gesto público al padre de su gran amigo.

Un mensaje que coincide con la ruptura de Jessica Bueno con su novio tras 'GH VIP'. "Nadie se ha parado a pensar que yo estaba conociendo a una persona, llevábamos 4 meses juntos, una relación que se había iniciado pocos meses después de mi divorcio. No tiene nada que ver que se haya acabado con Luis, es una decisión mía porque, ya de por sí, yo nunca he estado segura", explicaba Jessica Bueno en el debate.

| Mediaset

De este modo, Jessica Bueno afirmó que "todavía no estoy preparada para iniciar una relación con nadie más" porque tan solo hace un año que se separó.

No obstante, una vez más, la concursante negó que haya más que una amistad con Luitingo en 'GH VIP'. "Por mucho que hayáis visto que hay una química, una ilusión, que nos llevamos genial, pero yo no estoy preparada, yo estoy cohibida. Ojalá que me puedan entender", explicaba Jessica Bueno.