Marta Flich estalla como nunca contra Luitingo en 'GH VIP' y él responde en directo

Marta Flich por fin ha sacado su carácter en 'GH VIP' y ha sido contra Luitingo. El concursante, que fue el expulsado una semana antes, sigue siendo uno de los protagonistas del reality desde fuera. Tras dejar a Pilar Llori en directo y declarar su amor por Jessica Bueno, ha protagonizado un duro enfrentamiento en directo.

De este modo, Luitingo ha negado estar enamorado de la concursante que sigue en la casa de 'GH VIP': "Yo en ningún momento dije que estaba ilusionado con Jessica". De este modo, Marta Flich no le dejaba seguir adelante: "Sí lo dijiste y dijiste que tenías sentimientos". "A ver si me podéis dejar hablar como habéis dejado a Pilar hablar también", estallaba Luitingo.

| Mediaset

"Tenía unos sentimientos muy bonitos, de amistad y muy especiales de cariño, de amistad, de estar con ella y que me encantaba Jessica. Sigo diciendo que me encanta Jessica como es y cada día me alegro más de que esté ahí porque es una mujer súper luchadora y por todo lo que está haciendo" añadía el concursante expulsado.

Posteriormente, Pilar Llori le echaba en cara a Jessica Bueno que también tontease con el que era su novio. Sin embargo, Marta Flich le paraba los pies: "Bueno, el que se había comprometido es este señor, no ella (Pilar)".

"¿Qué yo me he comprometido a qué? Un momento, un momento", estallaba Luitingo. Era entonces cuando Marta Flich no le dejaba seguir adelante: "Ah, ¿qué me vas a hacer tú la entrevista Luitingo?". "¿Sabes lo que significa la palabra compromiso, la palabra lealtad, la palabra te espero fuera?", añadía la presentadora.

| Mediaset

"Luitingo, conmigo ni una. Ninguneos ni uno. Te estás metiendo en un lugar que no. Lo hemos visto todos. Estás encantado con lo que has hecho", le espetaba Marta Flich.

"¿Qué quieres, que me arrodille?", respondía entre gritos Luitingo. "Arrodíllate, lo que tú quieras, tú eres responsable de lo que haces y de tus actos", le decía la presentadora. "Ponme ahí y me crucificas", le retaba. "No vamos a ir a ningún sitio. Vamos a seguir porque cada uno es responsable de sus actos y se retrata a uno mismo", concluía.