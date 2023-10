Luitingo deja a Pilar en directo en 'GH VIP y dice lo más esperado sobre Jessica Bueno

Los peores presagios se han cumplido para Pilar Llori tras la expulsión de Luitingo. Durante el debate, el joven ha confesado algo que nadie se esperaba. Muchos pensaban que tenía sentimientos por Jessica Bueno en la casa de 'GH VIP', algo que ha confirmado el cantante.

"Estoy un poco decepcionada, un poco triste, desilusionada en general", decía Pilar Llori al empezar el debate de 'GH VIP'. Luitingo llegaba a plató y se reencontraba, entre reproches y mucha tensión, con Pilar Llori. "Las cosas han ido de otra manera de la que se esperaba", eran las primeras palabras de Luitingo.

"Yo salí de allí con otros pensamientos y otras cosas, el pensamiento que tengo con ella es que le vaya todo genial, pero no tengo el sentimiento para conocerla como otra cosa o tener una relación con ella", confesaba Luitingo sobre su relación con Pilar. Algo de lo que hablaba también Pilar: "No era lo que me esperaba para nada, la que ha ido de verdad soy yo y ha jugado conmigo, estoy en 'shock".

| Mediaset

De este modo, ambos confesaban que desde el jueves no han tenido mucho contacto entre ellos y es que parece que hay una razón de peso. "En ningún momento me he arrepentido en lo que he hecho con Pilar, pero siempre he sentido una amistad especial con Jessica", decía Luitingo.

Luitingo ha querido dejar claro que no ha jugado en ningún momento con Pillar. Sin embargo, en los últimos días se ha dado cuenta de que le "encanta estar con Jessica". Confesión que dejado de piedra al plató y que han hecho reaccionar a Pilar: "Al final yo no estaba tan loca, ni una celosa, te has retratado tu solito".

¿Ha habido más que palabras entre Luitingo y Jessica Bueno?

| Mediaset

"Soy sincero y digo lo que pienso, cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, siempre he tenido una bonita relación con ella", ha explicado el cantante. Además, ha asegurado que se ha sentido muy a gusto con Jessica: "Lo de dormir con ella lo sentí". "Siempre he tenido una conexión muy guay, me gustaba mucho estar con ella", ha afirmado Luitingo.

Además, 'GH VIP' ha mostrado una conversación entre Jessica y Susana pensando en todo lo que ha vivido con el cantante en los últimos días. "En las letras de las canciones me señalaba frases y mi cabeza echaba humo, he estado rayándome un montón sin entender nada", explicaba Bueno.

Por otro lado, Jessica Bueno también ha desvelado que Luitingo le tocaba por debajo de las sábanas, algo que él ha desmentido. "Yo en la vida he tocado a Jessica y ella en la vida me ha tocado a mí", ha asegurado el cantante. Sin embargo, Luitingo ha confirmado que si ha podido notar ella que le ha notado excitado en algún momento en la casa sin querer.

| Mediaset

Tras lo sucedido, los colaboradores en plató y los espectadores han compartido una opinión muy clara. Muchos piensas que Luitingo tan solo utilizó a Pilar y al ver que tiene más tirón su relación con Jessica Bueno ha decidido dar un giro a su concurso. Además, creen que podría estar utilizando esta historia para volver a 'GH VIP' en una hipotética repesca.