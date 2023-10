'GH VIP' censura una brutal bronca: se filtra cómo Avilés amenaza a Laura Bozzo

Bronca monumental entre José Antonio Avilés y Laura Bozzo tras la séptima gala de 'GH VIP'. Tras la entrada de los nuevos concursantes, la casa se ha desestabilizado completamente. La salida de Yiya no ha calmado las aguas y ahora es Avilés quién la está liando, provocando que la convivencia salte por los aires.

En la última gala, los concursantes han quedado aún más divididos después de que Jessica Bueno gastase más de 75.000 euros en poder escuchar un mensaje de sus hijos. De hecho, fue Avilés quién provocó que los famosos empezasen a pujar tras intentar conseguir un jamón. Al final de la gala, además, se gastaba 12.000 euros en salvarse de la nominación.

No obstante, las aguas no se calmaron al terminar la gala y Avilés se enfrentaba duramente a Laura Bozzo. Todo empezó porque Avilés la acusó de ser una insolidaria por pujar muy alto para hablar con sus hijas. Sin embargo, Avilés la atacaba con información del exterior: "Que cuentes lo que has hecho con los gobiernos de tu país".

| Mediaset

Toda esta conversación no ha ocurrido de cara a las cámaras, ya que el 24 horas de 'GH VIP' estaba emitiendo lo que ocurría en otra estancia de la casa. Sin embargo, de fondo, se podía escuchar a José Antonio Avilés increpar a Laura Bozzo.

"No te acuerdas pero tú has dicho que soy un estafador, porque tienes la memoria selectiva. ¿Pero sabes qué pasa? Que todos jugamos. Explica por qué no eres millonaria con todo lo que has ganado, que yo si lo sé y, si quieres, lo explico. Cuidado, cuidado, cuidado, te lo estoy advirtiendo. No tienes vergüenza ninguna ni la conoces", le decía amenazante Avilés.

| Mediaset

Recordamos que, en 2002, Laura Bozzo fue relacionada con una red de corrupción liderada por Vladimir Montesinos, asesor del expresidente peruano Alberto Fujimori. Fue acusada de falsedad genérica, asociación ilícita para delinquir y lavado de dinero, delitos que nunca reconoció, pero por los que cumplió tres años de arresto domiciliario. Además, en 2020 huyó de la justicia tras ser condenada por evasión fiscal, hasta que pagó la deuda que tenía pendiente.

Cabe destacar que, Avilés, ha afirmado a sus compañeros que todo forma parte de una estrategia. "Esto se trata de jugar, la voy a desestabilizar y la voy a engañar diciéndole que por qué no se preocupa de lo que se publica de ella fuera", decía. Es por ello que muchos espectadores han pedido su expulsión disciplinaria, por contar información falsa del exterior para desestabilizarla.

Además, Avilés también atacaba a Luara Bozzo en 'GH VIP' con sus hijas: "Con la manta esa de madre orgullosa que vas y me gustaría que tus hijas digan cómo se sienten cuando te ven como te ven. Con el comportamiento que tienes no se sentirán muy orgullosas de ti, precisamente cuando actúas como actúas, intentando hacer daño con una mantita puesta. Si no te importa, conmigo que corra el aire".