Jessica Bueno la lía como nadie y gasta 75.000 euros en 'GH VIP': las consecuencias

El premio de 'GH VIP' se ha quedado en nada tras la emisión de la séptima gala por culpa de Jessica Bueno. Tras la expulsión de Luitingo, el reality ha presentado una nueva dinámica a los concursantes, por la que han podido pujar por lo que más desean tener en la casa. Algunos querían hablar con sus seres queridos, mientras que otros, como José Antonio Avilés, ha pujado por un jamón.

De este modo, la tensión ha sido máxima, cuando Avilés ha desencadenado una puja histórica en 'GH VIP'. El colaborador apostaba 10.000 euros por conseguir su jamón, por lo que el resto de famosos han empezado a subir el precio. La puja ha ido subiendo, con Carmen Alcayde, Laura Bozzo y Jessica Bueno como las principales pujadoras.

Finalmente, Jessica Bueno ganaba la puja de 'GH VIP' tras subir la cantidad a 75.100 euros. Por lo tanto, el premio final se ha quedado en tan solo 42.600 euros, después de que hace tan solo 7 días Zeus pagase 25.000 tras el regreso de Susana Bianca.

"Desde que he entrado aquí lo único que he hecho es intentar ayudar a todos y no faltar el respeto a nadie. Ver como otras personas solo piensan en jugar. Y no solo gastar el dinero, sino en la convivencia, porque para ellos los sentimientos de los demás y el hacer daño no importa, les importa más hacer gracia", se justificaba.

Además, ha afirmado que lo ha hecho para que no ganase Laura: "Ahora mismo veía que esos 75.000 euros ya se iban a gastar por Laura. No quería permitir que una vez más se salgan ellos con la suya. Quiero escuchar a mis hijos", decía con contundencia.

"Os quiero mucho", era lo único que podía decir mientras rompía a llorar y explicaba que había podido escuchar a su hijo mayor. "Intento no pensar mucho y no visualizarlos para que no me entre el bajón, pero ya llegamos un mes y medio aquí y lo único que necesitaba era escucharlos y saber que no me echan de menos. Es la primera vez que me separo de ellos tanto tiempo y solo quería saber que están bien", añadía.

Además, ha explicado lo que decía el mensaje: "Decía que sus hermanos y él están bien, que están con sus abuelos y sus padres. Que están muy orgullosos y contentos de mí, que quieren que sea la ganadora y tengo que aguantar hasta el final".

"Me veo con fuerzas de llegar a la final, voy a por todas. Quiero llegar hasta el final si el público me deja. Necesitaba mucho este mensaje", explicaba a la audiencia.

"'GH VIP' es una experiencia increíble, es una montaña rusa y me lo estoy pasando genial. Sin embargo, siento esa culpabilidad de sentir que estoy fuera de casa, aunque esté aquí por ellos. Ayuda tener a personas que te hagan la convivencia y el día a día mucho más fácil y eso hacía Luis, por lo que lo voy a echar mucho de menos", concluía Jessica Bueno.

Cabe destacar que la puja ha dividido completamente la casa de 'GH VIP'.