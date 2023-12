Laura Bozzo estalla contra Marta Flich tras ser expulsada de 'GH VIP': 'Me destruyeron

Laura Bozzo se ha convertido en la cuarta clasificada de 'GH VIP'. Durante la semifinal, emitida este miércoles 20 de diciembre, en Telecinco, la presentadora peruana ha sido expulsada como la menos votada. Por lo tanto, Albert Infante, Luitingo y Naomi Asensi se enfrentan a la decisión del público en la gran final.

Lejos de alegrarse de haber llegado tan lejos, Laura Bozzo ha estallado como nunca en 'GH VIP'. De hecho, no ha querido conversar con Marta Flich: "No tengo nada que hablar contigo, ábreme la puerta. Me voy ahorita, necesito mi ropa, que me la bajen, no tengo nada más que hablar, solo regresarme a mi país".

"Te digo por favor Marta, con todo el respeto que te mereces, que me dejes salir, agarrar tus cosas e irme. No tengo nada que hablar contigo", decía, visiblemente enfadada. Con estas palabras ha increpado a Marta Flich en pleno directo en 'GH VIP', que no sabía como calmar a la expulsada.

De este modo, Laura Bozzo volvía a la casa para recoger sus cosas y estallaba contra sus compañeros: "Gracias a todo el mundo, pero me destruyeron. Quiero el primer avión a América, por favor. No quiero ver a nadie". "Me voy a América a hacer lo que me dé la gana y regreso ya, mañana mismo", sentenciaba, pidiendo abandonar la casa.

"No me gusta verte así porque has hecho un concurso extraordinario", la intentaba animar Marta Flich. Sin embargo, Laura Bozzo tan solo respondía con soberbia: "No te preocupes qué yo tengo donde ir, yo no depende de este concurso para comer. Yo vine con una aventura, con un sueño y me equivoqué. No es verdad que haya llegado muy lejos, uno no puede empezar a los 70 en un país extraño porque me van a ver como una loca. Esto es un sueño estúpido, olvídense de lo que he dicho aquí", decía.

"Muchas gracias a todo el público, es así y punto, besos a todos. Soy ganadora en mi tierra, perdón a toda la gente de América por haberme ido", concluía, mientras abandonaba la casa acompañada de Álex Caniggia. "Gracias por siempre y por todo, por cada una de las cosas que nos has dado", le decía el súper mientras dejaba 'GH VIP', pero ella lo ignoraba completamente.