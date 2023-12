Jessica Bueno y Luitingo planifican su futuro tras 'GH VIP': 'Mi vida está en...'

A pocas horas de que termine ' GH VIP ', Jessica Bueno y Luitingo ya están haciendo planes para cuando salgan de la casa. Aunque saben que la distancia puede ser un inconveniente, ya que ella vive en Bilbao y él en Sevilla, Luitingo asegura que no tiene inconveniente en viajar en patinete para ir a verla. Todo ha sucedido durante una conversación porque Jessica Bueno ha regresado a la casa en calidad de jefa de campaña del cantante.

Jessica Bueno tiene miedos y eso ha querido hablar expresamente con Luitingo. Sin embargo, el finalista de 'GH VIP' se lo ha dejado claro: "Si me tengo que hacer 700 kilómetros, coger un avión o un ave, ¿tú crees de verdad que no lo voy a hacer?". No obstante, Jessica Bueno es consciente de que no será nada fácil. "Nadie dijo que la vida fuera fácil", destacaba Luitingo.

| Mediaset

Además, la modelo le lanzaba una advertencia a Luitingo de algo que se ha dado cuenta fuera del programa: "Vas a flipar cómo se nos ve Luis... Parece una comedia romántica y también nos he visto con una cara de tontos viendo la luna". En cuanto ir a Bilbao, Luitingo le ha subrayado a Jessica lo siguiente: "Yo desde chico siempre le dije a mi padre que iba a acabar viviendo en Bilbao, yo sé que mi vida está allí ya".

Ambos han estado hablando de lo que sienten el uno por el otro, pero Jessica Bueno se deja más llevar por la razón y Luitingo por el corazón. Por esta razón, Luitingo le ha preguntado si se podía dejar guiar por el corazón de vez en cuando. Jessica le ha respondido que él lo ve todo muy fácil.

| Mediaset

Además, la modelo le ha preguntado a Luitingo que cómo está seguro de que lo que siente es real. "Hablo de ti a diario y lloro por ti porque te echo de menos... en la lucha está la recompensa, ¿no? Yo lo que quiero es verte y pasar tiempo contigo", le respondía el cantante.