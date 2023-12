Jessica Bueno rompe su silencio tras 'GH VIP': ¿sigue con su novio Pablo?

Jessica Bueno ya está fuera de la casa de 'GH VIP' tras ser expulsada por la audiencia frente a Pilar Llori. La modelo ha sido una de las grandes protagonistas del reality tras mantener un acercamiento con Luitingo que podría ir más allá de la amistad. Una vez en la calle, en el debate de 'GH VIP', Ion Aramendi le ha preguntado por su relación con su novio Pablo y por sus sentimientos por el cantante.

"Estoy bien, le he dedicado todo el tiempo a mis hijos, que les echaba mucho de menos, y no he podido ver nada en el 24 horas. He estado centrada en mis hijos. Los que me conocéis sabéis que nunca me ha gustado hablar de mi vida sentimental, porque yo entré en este concurso para que se me conociese más y no con quien estoy", arrancaba Jessica Bueno en plató.

| Mediaset

De este modo, la modelo se ha negado a hablar de su relación sentimental: "Me gustaría que se centrase mi concurso sobre mi paso por la casa. He hablado de Pablo, pero ahora que no estoy allí dentro he decidido que él no ha sido concursante de 'GH VIP' y respeto su privacidad. Es una cosa que forma parte de nuestra intimidad y no me siento cómoda hablando de eso y sobre todo por él".

Al ser preguntada por si sigue teniendo novio, Jessica Bueno no ha querido contestar: "No se trata de eso, pero acabo de salir, tengo que encajar todo", decía. "Estoy enfocada en mis hijos y eso forma parte de mi intimidad. No quiero que el enfoque de todo sea en si estoy con uno, estoy enamorada de otro y solamente que os fijéis en como soy como persona", añadía.

| Mediaset

Además, ha explicado que el que Pablo haya borrado sus fotos juntos no significa nada: "En mi perfil nunca ha habido fotos. Cuando empecé a ver que la prensa se le daba mucha importancia en que tenía un nuevo novio me enfadé y decidí que lo mejor era mantenerlo en privado. Ha sido fotos porque yo estaba en la casa, para ayudarme, pero ahora ya no tienen que estar ahí".

"Me da mucha pena que se haya dado muchísima importancia en ver si teníamos algo en vez de disfrutar de los momentos que hemos regalado con nuestra amistad", explicaba Jessica Bueno. Finalmente, ha negado sentir algo más por el cantante: "Sigo viendo a Luitingo como un amigo. Hemos tenido una relación de cariño y apego".