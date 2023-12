'GH VIP' toma una decisión histórica tras lo que hizo Laura Bozzo en directo

Decisión histórica la que ha tomado 'GH VIP' tras descubrir lo que hizo Laura Bozzo en pleno directo. Durante la última gala, presentada por Marta Flich, una de las principales dinámicas fue la puja por un puesto en la final. Laura Bozzo y Pilar Llori fueron las únicas que pujaron, llegando a los 50.000 euros del premio final para la presentadora.

La puja, no obstante, empezó en 20.000 euros, que fue el precio que fijaron las dos concursantes. Sin embargo, Laura Bozzo se saltó las normas que explicó la presentadora desde el directo. Unas órdenes que eran claras: todos debían escribir un número en la pizarra sin hablar entre ellos, ni mirar lo que escribían los otros.

No obstante, tan solo dos días después de la gala, Laura Bozzo ha confesado que hizo trampas: "Yo vi cuando Pilar puso los 20.000 euros y yo lo puse igual. No voy a permitir que esta niña sea finalista, no es justo, yo me he matado". Unas declaraciones que han hecho que 'GH VIP' tenga que tomar medidas extremas.

| Mediaset

De este modo, 'GH VIP' ha decidido cancelar las nominaciones, que habían puesto en la palestra a Pilar Llori, Luitingo y Michael Terlizzi. Los espectadores ya no pueden votar. Todo el conflicto se resolverá durante el debate de Ion Aramendi, poniendo en marcha unas nuevas nominaciones y una sanción para Laura Bozzo.

El debate de 'GH VIP' también acogerá la resolución de la prueba semanal. Los concursantes han tenido que ejercer como ‘empleados’ y ‘clientes’ del hotel MonteVIP. Recordamos que Anabel Pantoja, Marta Peñate y Belén Ro llevan conviviendo en la casa de 'GH VIP' como clientas desde la gala del jueves.

| Mediaset

Por otro lado, Jessica Bueno también concederá su entrevista más íntima tras ser expulsada. ¿Echa de menos a Luitingo? ¿En qué punto está su noviazgo con Pablo y cómo va a enfrentarse a las críticas que ha suscitado su relación con el cantante sevillano?. Estas serán algunas de las cuestiones que Jessica Bueno abordará en directo durante la entrevista que realizará Ion Aramendi.

Además, ofrecerá a los participantes la posibilidad de incrementar la cantidad del premio del ganador con una de las pruebas más conocidas de 'Gran Hermano': el call center. Esta consiste en llamar al extranjero comunicándose únicamente en inglés y conseguir que los interlocutores repitan una frase en español. Actualmente, tras el gasto de Laura, el premio de 'GH VIP' está tan solo en 3.100 euros, cuando arrancó con 150.000.