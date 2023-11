Jessica Bueno estalla a llorar en 'GH VIP' por culpa de Carmen Alcayde y Laura Bozzo

El último debate de ' GH VIP ' ha dejado a los concursantes más divididos que nunca, pero juntos físicamente. Tras más de dos meses de concurso, la organización ha decidido clausurar la habitación naranja. Ahora todos los concursantes duermen en una única estancia, lo que ya ha provocado el primer enfrentamiento, que ha abierto la semana de 'GH VIP'.

Todo ha empezado cuando Carmen Alcayde y Laura Bozzo, en la oscuridad de la habitación, han planeado las nominaciones para el próximo jueves. Laura decía que ella no tocaría a Jessica e iría a por Luitingo, pero Carmen era más partidaria de ir a por los azules, pero quería saber la opinión de Naomi. "Olvídate de eso, las últimas nominaciones de Naomi fueron un desastre y yo voy a seguir a Alex", decía la presentadora.

De este modo, Carmen Alcaye y Laura Bozzo cambiaron de tema y empezaron a dar su opinión sobre Jessica Bueno y Pilar Llori. De pronto, Jessica Bueno se incorporaba a la conversación y le increpaba a Carmen por lo que estaba diciendo de ella. Carmen Alcayde respondía que solo estaba diciendo que tanto Jessica como Pilar habían cometido errores y le proponía que hablen en la cocina.

Sin embargo, Jessica Bueno respondía que era muy incómodo estar durmiendo y despertarse oyendo cómo hablan de ella. Entonces saltaba Naomi, diciéndole a Jessica que lo que era incómodo era estar durmiendo y escuchar como tu ex y ella se están cuchicheando. Carmen insistía que estaban hablando del concurso y le instaba a Jessica que por qué no riñe a Laura, que estaban hablando las dos.

"¡Qué concurso, qué concurso! Las personas están por encima del concurso, para ti todo es eso. Que me dejes en paz, Carmen, que no quiero ni mirarte a la cara", le contestaba Jessica antes de romper a llorar. Por su parte, Laura Bozzo pedía a Carmen que no la metiese en la conversación.

Ya en la cocina, Carmen Alcayde reñía a Laura por no haberla defendido. En el dormitorio, Luitingo intentaba calmar a Jessica: "¿Pero no ves lo que están intentando hacer?". Michael les dejaba claro que ahora sí hay dos equipos y que no tiene que entrar en discusiones, insistiéndole en que si oye su nombre, lo ignore: "es viento", dice.